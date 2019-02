Svátek pro český fotbal. Reprezentace v březnu přivítá Brazílii

Česko si nemohlo domluvit atraktivnějšího protivníka.

Brazílie je nejfotbalovější zemí světa. Na planetě není populárnější národní mužstvo.

Kultovní kanárkově žluté dresy a velké hvězdy současnosti: Neymar, Marcelo, Roberto Firmino, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus a další. Co jméno, to pojem.

Je to srovnatelné s tím, jako by do Prahy dorazil basketbalový dream team nebo All Blacks, což je ragbyová reprezentace Nového Zélandu.

„Jednali jsme šest týdnů, zapojilo se se do toho pětadvacet kolegů. Díky, za jejich práci. Jsem rád, že to dopadlo,“ zdůraznil předseda fotbalové asociace Martin Malík.



„Vnímám to jako velkou událost pro celý český fotbal - pro hráče i pro fanoušky,“ doplnil reprezentační kapitán Bořek Dočkal.

Program Národní tým v březnu 2019 Anglie - Česko (kvalifikace o Euro)

pátek 22. března ve Wembley, 20.45 Česko - Brazílie (přípravný zápas)

úterý 26. března v Sinobo Stadium v Edenu, 20.45





Brazílie, aktuálně třetí tým světa podle žebříčku FIFA, nebyla jediným soupeřem, který se pro volný březnový termín nabízel.

Fotbalová asociace jednala třeba i s Argentinou, která dokonce dopředu oznámila, že s Českem odehraje přípravu v Drážďanech. Ale definitivní to nebylo, o týden později oznámila domácí zápas s Brazílií.

Pro asociaci to také není levná záležitost. Jen za to, že přiletí do Prahy, Brazilci původně požadovali přibližně 40 milionů korun. K tomu samozřejmě veškeré náklady spojené s logistikou jako jsou letenky, ubytování, transfery. K tomu padesáti procentní podíl z prodeje vstupenek.

„Následnými jednáními jsme se dohodli na jiných podmnínkách, všechno se nám povedlo snížit zhruba o padesát procent. Dostali jsme se na úroveň, kterou si umíme představit. Udělali jsme to hlavně pro fanoušky,“ zdůraznil Malík. „Ale i tak jde o nejnákladnější přípravný zápas, co jsme kdy tady pořádali.“

S jihoamerickým gigantem, na kterého samostatná česká reprezentace narazila pouze jednou - v roce 1997 na Konfederačním poháru v saúdskoarabském Rijádu podlehla 0:2. Před rozdělením republiky se národní tým s Brazílií utkal sedmnáctkrát (2 výhry, 6 remíz a 9 porážek).

Ožijí vzpomínky na rok 1962, kdy se právě Brazílie a tehdejší Československo utkaly o titul mistrů světa v Chile, či na hattrick Jozefa Adamce při slavném vítězství 3:2 v Bratislavě z července 1968.

Do Prahy přijedou Brazilci teprve podruhé v historii, před třiašedesáti lety se hrálo na Strahově v přípravě bez branek, tentokrát duel přivítá vršovický Eden, stadion Slavie.