Útočí AK.47 a novináři vybučeli fotbalisty. A další africké kuriozity?

Jean-Louis Gasset, důstojný sedmdesátník a bývalý asistent v Paris Saint-Germain, se pakoval, aniž by tým přišel o možnost postoupit. A nakonec ze skupiny opravdu proklouzl, i když jen díky souhře okolností a navzdory dehonestujícímu debaklu 0:4 od Rovníkové Guineje.

S tím možná ani pánové ze svazu nepočítali, takže teď narychlo řeší, kdo vlastně bezprizorný tým povede do pondělního osmifinále proti obhájcům ze Senegalu.

Léta se Afričané snaží, aby jejich kontinentální šampionát získal důvěryhodnost a respekt zbytku světa. Snad i kvůli tomu plánovali ustoupit od zimního termínu, který narušuje průběh evropských soutěží, a přesunout turnaj na léto. Tím se vysvětluje, proč letošní ročník oficiálně nese název Afcon 2023 – hrát se sice mělo na přelomu června a července, ale kdosi nedomyslel, že v té době v pořadatelské zemi zrovna vrcholí období dešťů. Takže návrat k původní variantě, leden a únor 2024.

Kdy mistrovství proběhne, je ale vlastně fuk, protože kuriózní příběhy přináší pokaždé. Možná už tolik nefrčí voodoo, kvůli němuž kdysi policie přímo na stadionu zatkla kamerunského trenéra brankářů a ještě na posledním šampionátu z něj fanoušci obviňovali kustoda z Malawi. Ale o zábavu je opět postaráno, to se nebojte.

Jean-Louis Gasset už není trenérem Pobřeží slonoviny.

Aktuální bizarnosti? Těch by se našlo! A to se turnaj ještě ani nepřehoupl do druhé poloviny.

Třeba mauritánský útočník Aboubakar Kamara se nechal na oficiální soupisku zapsat pod jménem AK.47, odkazujícím na zkratku pro útočnou pušku Kalašnikov. Umíte si představit, že by totéž udělal kdokoli v létě na mistrovství Evropy?

Egyptská zbraň, záložník Ašúr, bude v osmifinále proti Demokratické republice Kongo určitě chybět, protože během tréninku utrpěl poranění hlavy. Jak k němu přišel? Bůhví proč najednou zkusil skočit salto vzad. Neúspěšně.

Spoustu kritiky vyvolaly záběry z bezpečnostních kontrol při vstupu na stadion, na nichž vidíte, jak člen security pod záminkou podrobných prohlídek celkem bezostyšně osahává příchozí ženy na prsou.

I přímo při zápasech se dějí věci. Viděli jste, co předvedl obránce Encada z Guineje-Bissau? Ve vlastním vápně byl s balonem na noze úplně sám, měl spoustu času ho přihrát nebo v horším případě odkopnout do autu, ale on míč vší silou narval na tribunu za brankou a daroval soupeři roh.

Na sociálních sítích se fanoušci smějí i podivným brankářským zákrokům, třeba Ghaňan Ofori zcela nesmyslně sáhl po míči letícím vedle brány a také zavinil roh, po němž outsider z Mozambiku druhým gólem v nastaveném čase vyrovnal na 2:2. To pro jednoho z favoritů znamenalo konec šancí na postup a velký průšvih. Ale že by se mu hráči postavili čelem?

Egyptská hvězda Mohamed Salah se zranil, kontroluje ho soupeř z Ghany.

Novináři na ně hodinu a půl čekali v mixzóně, než zjistili, že se fotbalisté vypařili zadním vchodem rovnou do autobusu. Tam se reportéři záhy pokusili vtrhnout, ale zjistili, že tiskový mluvčí se připravil: hráče zabarikádoval uvnitř a povolal ochranku. Žurnalisté se nenechali odradit a zatarasili silnici, takže autobus nemohl odjet – patová situace trvala celou hodinu.

Až pak se přece jen fotbalisté uvolili, že do areálu pro rozhovory dorazí, jenže místo otázek na ně vzteklí novináři začali jen bučet.

A překvapuje vás to vůbec?