Slávistický asistent: První půle nás varovala, z minulosti žít nejde

„První půle, to absolutně nebylo podle našich představ,“ kritizoval poté, co Slavia, jasně vládnoucí české lize, ani ve třetím přípravném utkání během zimní přestávky nevyhrála. „Je to o individuálním přístupu hráčů. Bereme v potaz, že jsou unavení, ale musí se s tím poprat. Je třeba, abychom viděli, že hráči odevzdají na hřišti všechno.“

Tentokrát to tak nebylo?

V některých fázích, to bylo vidět, v některých ne. Velké zlepšení přišlo ve druhé půli, nastoupila parta, která to vzala za správný konec. Byly tam chyby, ale entuziasmem je kluci napravili. Výkon ve druhém poločase byl na úrovni, kterou musí hráči odvádět v dresu Slavie.

Zato první poločas je varováním?

Rozhodně. Víte, nám je úplně jedno, kdo má jaké jméno. Jestli bude podávat dobré výkony hráč, který přišel z béčka, může se klidně dostat do základní sestavy. Z minulosti se nedá žít. Hráči, kteří se nepřizpůsobí rychlému, důraznému a běhavému fotbalu, prostě hrát nemohou.

Dalším problémem jsou zranění: gólman Kolář do utkání ani nenastoupil, Takács v závěru odkulhal.

Ondra si při rozcvičení blbě hnul se zády, ale nejde o nic vážného. Takács v kabině říkal, že při odkopu špatně došlápl, píchlo ho v kotníku a nechtěl riskovat. Ale nemělo by jít o nic vážného. Jinak nikdo žádné trable nehlásil.

Jak vás potěšil útočník Musa, který se v prvním zápase po návratu z hostování v Liberci dvakrát trefil?

Je vidět na tréninku, že to má v sobě. Já mu říkám, že v něm vidím nového Džeka. Kopne do balonu, ten se odrazí od země a skončí v síti... To v sobě střelci mají. Jeden gól dal nádherný, střelu má fantastickou. Ke druhému si zase pomohl důsledností, kdy jde do ztraceného balonu, kam by někteří hráči nešli. Je to o přístupu i o herním projevu. S tím, co odevzdal, jsme byli hodně spokojení.

V posledních hodinách prosakovaly zprávy, že jste odmítli nabídku ze španělské ligy na přestup Nicolae Stancia. Nemůže se stát, že ještě odejde?

Nico přišel před půl rokem a máme s ním určitou domluvu. Nabídky vůbec nevnímal, protože je tu spokojený, a rozhodně neřekl svoje poslední slovo. Něco jsem také zaslechl, ale jsou to jen spekulace. Zůstává ve Slavii, vůbec bych se o tom nebavil.

Kádr už tedy máte poté, co za vámi dorazil stoper Zima z Olomouce, uzavřený?

Koukáme na hráče, kteří by mohli přijít na místo Tomáše Součka. Ale je to v dlouhodobém horizontu.