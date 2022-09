Další stoper Zbrojovku neposílil. Řešení máme, míní manažer Požár

A tak se vedení Zbrojovky rozhodlo, že kádr pro podzim nechá už tak, jak vypadá nyní. Místo posílení o dalšího stopera, o němž v klubu jednali, nechal čtvrteční konec přestupního termínu Zbrojovku v klidu.

„Bavili jsme se o možnosti přivést stopera. U hráčů, u nichž jsme řešili příchod, bychom zřejmě řešili i garanci jejich herního vytížení, a my jsme nechtěli posunout někoho před naše kluky jen proto, že přišel jako nový. Nakonec díky tomu, že se vytvořila stabilní stoperská dvojice (Jakub Šural a Lukáš Endl) a v záloze máme ještě Honzu Hlavicu a Honzu Štěrbu, do kterého jsme investovali, jsme se rozhodli vsadit na naši čtveřici,“ uvedl brněnský manažer Tomáš Požár.

Jakub Šural (vlevo) z Brna brání Mojmíra Chytila z Olomouce.

Experty, kteří fotbalovou ligu sledují, tento brněnský tah překvapil. Vzdor tomu, že do všech zápasů Zbrojovky nastoupili Šural a Endl v základní sestavě a vyjma debaklu se Slavií neměli vyloženě problémy, se čekalo posílení obrany nováčka nejvyšší soutěže. Proto také brněnské vedení jednalo s Plzní o uvolnění Filipa Čiháka. Ten však nakonec z Plzně zamířil do Hradce Králové.

„Jediné, čeho bych se u Zbrojovky obával, je stoperská dvojice, tam není náhrada. Tady vidím největší problém, obsazení stoperského postu není adekvátní,“ míní bývalý ligový hráč Petr Mikolanda, expert při ligových přenosech na stanici O2 TV. Vysvětluje: „Šural byl vždycky osobnost, do Brna pasuje. Má sice rezervy v rychlosti, ale strašně těžko se proti němu hraje, je důrazný a nepříjemný. Endl vedle něho hraje neuvěřitelně, ne nadarmo ho chce půlka ligy. Když se však jeden z nich zraní, tak pak je za nimi Štěrba, který také nezůstává celou dobu zdravý. Proto jsem tipoval pro Brno příchod stopera, který bude chtít ukázat, že do ligy patří. Nevidím do brněnských plánů, proč se tak nestalo a zda to Brno vůbec chtělo, ale myslel jsem, že stopera potřebuje daleko víc než třeba útočníka,“ říká Mikolanda.

V Brně to vidí jinak. Věří, že nejen v případě zranění, ale i při trestu za žluté karty, který může nastat už brzo, protože Šural má tři a Endl dvě, si poradí. „Pořád to máme jak řešit,“ míní manažer Požár.

Habanec: Příští série může dát Zbrojovce za pravdu

Podle bývalého brněnského trenéra Svatopluka Habance mohla Zbrojovka uvažovat nejen o posile do obrany. „Víc jsem věřil vztahům mezi Plzní a Brnem, že se v Brně objeví jméno typu Luďka Pernici. Druhým postem, kde jsem očekával zdvojení, je pak útok.

Jakub Řezníček si kryje míč v utkání Zbrojovky Brno proti Slovácku.

Kuba Řezníček těžko může odehrát veškerou minutáž. Záložní řada svoji tvář našla, ta je v pořádku, ale v obraně a v útoku měl nový kyslík přijít,“ uvažuje Habanec. Připouští, že hned nejbližší série zápasů, kdy Zbrojovka hraje v sobotu ve Zlíně a následně má Teplice, Jablonec a Spartu, může jeho teorií otřást. „Je překvapením a určitě je dobře, že má mančaft bodový polštář. Teď ho čekají zápasy, v nichž je potřeba bodovat, nejlépe vyhrávat. Jestli Zbrojovka udrží úspěšnost, může pak říct, že posily nebyly potřeba. Já si přesto myslím, že okysličení by bylo dobré, že soutěž je dlouhá a na některých postech ji to může dohnat,“ odhaduje Habanec.

Za klíčové považuje setrvání mladého záložníka Michala Ševčíka v Brně. Ten je i podle Mikolandy pro nováčka – zvlášť v kombinaci s Řezníčkem – nepostradatelný.

„Myslím si, že ani v zimním období by Ševčík neměl odcházet. Ještě se může předvést dalšími dobrými výkony a góly. To nejhorší, co by se mu mohlo stát, by byl odchod do velkého klubu, kde by buď nehrál, nebo by jen doskakoval do zápasů, nebo by případně šel na mezistupeň někam hostovat. Bylo by dobré ho udržet v Brně po celý ligový ročník,“ nabízí svůj pohled Habanec.

Mikolanda bere v potaz i možnost, že Zbrojovka cíleně dává prostor stávajícímu kádru, aby se na podzim předvedl, a nechává si otevřená vrátka pro zimní přestupní termín. „Myslel jsem si, že by mohla ‚udělat‘ do útoku Kubu Yunise, viděl bych ho jako vhodný typ hráče, ale třeba si to Brno vyhodnotilo tak, že by to nebylo přínos. Teď má Brno klid, body má, a než brát někoho, o kom nejsou přesvědčeni, je lepší počkat na konec podzimu,“ říká bývalý útočník.

S tím souhlasí i Habanec. „My se tady bavíme o přestupech, ale za pár týdnů se začnou řešit znovu.“