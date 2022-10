Mizerná levačka? Pravá Allimu stačí. Brněnský štírek zase deptal soupeře

Jedenáct týdnů čekala fotbalová Zbrojovka na domácí výhru, v nedělním sychravém odpoledni však dostala tribuny na Srbské do varu triumfem nad Libercem 3:0 a posunula se na pátou příčku první ligy.

Statisticky zářila už osvědčená dvojice Jakub Řezníček – Michal Ševčík, z nichž první získal průběžné vedení v závodu o korunu krále střelců a druhý přidal už šestou branku a pátou asistenci. Vynikající výkon však předvedla Zbrojovka jako celek.

„V první řadě chci říci, že hráči dnes perfektně splnili to, co jsme po nich chtěli. Chci vyzdvihnout všechny hráče – nejen ty, co hráli od začátku, ale všechny, kteří je pomohli takto perfektně připravit,“ nešetřil chválou brněnský trenér Richard Dostálek.

701minut v lize zatím odehrál Alli za Zbrojovku, dal jeden gól.

U jednoho jména, které v zápisu o utkání tak výrazně nefigurovalo, se nicméně zastavil. Maličký křídelník Wale Musa Alli znovu deptal soupeře, trefil břevno a Zbrojovka táhla většinu akcí přes něj. Branky sice padly po rohu, z chyby v obraně a perfektního centru do brejku, přesto byl Alli po zápase všemi veleben.

„Mým hlavním cílem je odevzdat sto procent pro tým. Na levé straně se cítím perfektně, protože mám pravačku ve směru do hřiště a můžu si s míčem dělat, co chci. Daří se mi tím dělat hodně starostí soupeřům a funguje mi to. Dnes jsem nedokázal vstřelit branku, nebo si aspoň připsat asistenci, ale to je fotbal, nemá cenu se tím trápit. Důležité je, že se to celkově povedlo týmu,“ usmíval se nigerijský záložník.

V základní jedenáctce se objevil potřetí za sebou a jeho výkon roste každým utkáním. „Skvěle přivykl kolektivu, který ho od začátku výborně přijal. Nyní se dostává do velké herní pohody a je to na něm na hřišti vidět,“ libuje si Dostálek.

Pevnou pozici v sestavě však prý nezaručuje nikomu ani po takovém výkonu. „Vybíráme hráče podle práce v tréninku.

Nikdo nemá garantované místo, nikdo nehraje za zásluhy z posledního zápasu. Takhle to u nás nefunguje,“ prohlásil kouč.

Nigerijec už v prvních startech za Zbrojovku ukázal své rychlé nohy, k únikům po straně ovšem nyní čím dál častěji přidává také přihrávky a centry. „Kuba Řezníček je moc dobrý střelec, takže když ho tam někde vidím, je skoro mou povinností ho hledat centrem. Poslední dobou se mě soupeři snaží zdvojovat nebo i ztrojovat, a tak musím řešit situace rychleji a někdy i jednodušeji, což ústí v centry,“ líčil Alli.

Řezníček do repre? Nemá telefon

Trenérovi častější centry imponují, afrického svěřence však do nich nenutí. „V prvním poločase nastřelil břevno sám, ve druhém poločase mu dvě rány zablokovali, takže to není jen o instrukci k centrům. Kopací technika jeho slabší nohy je, dá se říct, mizerná, ale jak si to bere na pravou a zkouší míč prostrkávat nebo zakončovat, tak tím dovede být doopravdy hodně nebezpečný,“ přibližuje Dostálek.

Dominik Preisler z Liberce (vpředu) a Matěj Hrabina z Brna v souboji o míč. Filip Souček z Brna (vpředu) a Matěj Valenta z Liberce v souboji o míč.

Alliho centry přinesly také čtyři zásahy na Řezníčkově střeleckém účtu, který se rozrostl na deset. 34letý útočník je v takové fazoně, že by mohl vzbuzovat zájem i v reprezentaci. Na dotaz, zda už Řezníčkovi nevolal trenér Jaroslav Šilhavý, se však Dostálek pouze rozesmál. „Řezňovi? Řezňa nemá telefon, tak nemá Jarda kam volat,“ prohodil.

Zbrojovka se po čtrnácti kolech překvapivě nachází na pozici ve skupině o titul. Její předsezonní cíl se však podle trenéra nijak nemění. „Naším přáním – ne cílem, ale opravdu přáním – bylo to, co máme nyní. Dvacet bodů po podzimu. To jsme si řekli, že bude vládnout spokojenost. Hráčům jsem tak v kabině poděkoval, ale neznamená to, že ve zbývajících třech zápasech nebudeme chtít ještě něco přidat,“ poznamenal Dostálek.