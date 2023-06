Kušejova fotbalová pohádka. Rozloučí se po malém Euru s Boleslaví?

Ještě před půl rokem kopal druhou ligu v Prostějově, nyní vyhlíží čtvrteční start mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let proti Anglii. I podle toho, jak se Vasilu Kušejovi za českou reprezentaci v Gruzii povede, se uvidí, zda zůstane v Mladé Boleslavi. Na rychlého útočníka se už teď poptávají zahraniční kluby, spekuluje se také o zájmu Slavie.

„Nějaké oťukávání bylo. Řekli jsme si, že to budeme řešit až po Euru. Zatím není odchod téma, ale změnit se to může,“ pověděl Kušej v podcastu Z voleje. „Můj sen je zahraničí. Kdybych dostal nabídku, která by dávala smysl, nebránil bych se jí, ale teď jsem spokojený v Mladé Boleslavi. Mám tam super vztahy i ve vedení. Pan Hoftych si myslí, že na odchod třeba do Slavie ještě nejsem připravený. V hlavě jsem, ale odehraných zápasů mám ještě málo. Není potřeba z toho dělat haló.“

Třebaže toho v nejvyšší soutěži zatím neodehrál moc, i v šestnácti jarních utkáních na sebe výrazně upozornil. Nejen čtyřmi góly, ale především dravými průniky a parádním zrychlením, jež platilo i na soupeře z top trojky.

Z voleje podcast iDNES.cz

„Je hezké to číst a vědět, že jsem na sebe upozornil. Ale zůstávám nohama na zemi. Hnát se někam po šestnácti zápasech a čtyřech gólech je nesmysl,“ říká pokorně.

„Když jsem přestupoval do Boleslavi, dal jsem si cíl, že budu rád, když odehraju v základu pět zápasů a když dám jeden až tři góly, takže jsem maximálně spokojený. Ale taky naštvaný, protože jsem jich mohl dát víc. Musím se ponaučit, ty situace přijdou znova.“

Fotbalista Mladé Boleslavi Vasil Kušej v rozhovoru pro podcast Z voleje.

Teď se plně soustředí na evropský šampionát, kde lvíčata postupně vyzvou Anglii, Německo a Izrael. „Moc se těším. Doufám, že se semkneme a uděláme dobrý výsledek. Je to vrchol mládeže,“ podotýká podsaditý útočník, který je částečně také produktem německého fotbalu.

Už v patnácti odešel do akademie Drážďan, hrál juniorskou bundesligu a v šestnácti nakoukl do A-týmu. Na jaře jeho pohádka nabrala obrátky, neboť moc hráčů schopných obejít soupeře v lize neběhá. A českých ještě méně. „Když jsem byl ve druhá lize, tak by mě nenapadlo, že se teď podívám na Euro. Je potřeba to vzít s pokorou, abych ukázal lidem, že jsem normální kluk a ne že jsem vyhrál, že mě chce Slavia,“ nemíní polevit.