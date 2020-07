Nejen Coufal, ale také Masopust. West Ham si ve Slavii vybral další posily

Vážnější je momentálně možná trochu překvapivě zájem o druhého jmenovaného. Podle informací iDNES.cz už za Masopusta přiletěla z Londýna do Prahy i první nabídka, představám Slavie však zatím neodpovídá.

„Pro vedení klubu je naprostou prioritou zopakovat postup do Ligy mistrů a o případném prodeji by uvažovalo jen u skutečně mimořádných nabídek,“ reagoval na spekulace instagramový účet slaviabackstage, jenž má blízko k nejužšímu klubovému vedení.



S prvotní informací přišel během čtvrtečního odpoledne britský deník The Independent, týkala se Coufala, sedmadvacetiletého českého reprezentanta, v souvislosti s kterým média zmiňují také Southampton a Brighton.

West Ham by ale měl být v námluvách s rychlonohým pravým obráncem nejaktivnější. Věří, že by ho do svých řad mohl získat za částku pohybující se kolem sta milionů korun, což ovšem slávistický boss Jaroslav Tvrdík na Twitteru označil za vtip.

„Hrát v anglické Premier League je můj sen,“ neskrývá nicméně sám Coufal, kterému v Edenu příští rok vyprší smlouva.

Ve Slavii za dva roky získal dva tituly, hrál čtvrtfinále Evropské ligy i velké zápasy v Champions League. Stal se stabilním členem reprezentace, ve které v poslední době ze základní sestavy vytlačil i Pavla Kadeřábka, obránce bundesligového Hoffenheimu.

A velmi podobná je i cesta o půl roku mladšího Masopusta. Do Prahy přestoupil v lednu 2019 z Jablonce, vyčekal si místo ve slávistické sestavě, nakoukl a usadil se v národním týmu a v klubu už nyní patří ke klíčovým postavám.

Oba byli společně u slavné české výhry 2:1 nad Anglií a skauty z Ostrovů jistě zaujali i svými výkony v pohárech.

Jeden neúnavný bek s ofenzivním myšlením. Důrazný a agresivní „Robocop“, jak o něm hovoří vlastní trenéři. Druhý zase pracovitý štírek, který má čich na gólové šance, byť by se v produktivitě potřeboval ještě zlepšit.

Zvládli by skok do Premier League?

Především pro Coufala byly fotbalové Ostrovy vždycky vytouženou destinací. Ať s Libercem nebo Slavií, při losování evropských pohárů pokaždé mačkal palce, aby narazil na anglického soupeře.

Na Chelsea si loni v Evropské lize kvůli zranění nekopl a když červenobílí později dostali do skupiny Ligy mistrů giganty Barcelonu, Dortmund a Inter, Coufal novinářům říkal: „Jen ta vysněná Anglie tam zase chybí.“

Za necelý měsíc mu bude osmadvacet let, takže má k velkému kroku do ciziny nejvyšší čas. Už minulé léto při možnosti odejít do německého Freiburgu říkal: „Když vám v šestadvaceti přijde nabídka z bundesligy, tak nad tím musíte minimálně přemýšlet. V mých letech té lize nemůžete říct ne.“

Jenže kluby se nedohodly.

Coufal však nezatrpknul, ve Slavii celý rok dál předváděl výborné výkony - třeba i proto, aby ještě jedna šance na zahraniční angažmá přišla.

Ve West Hamu by mohl doplnit bývalého spoluhráče Součka, který na fanoušky i experty v Anglii udělal silný dojem.

Navíc trenér David Moyes žádnou stabilní oporu na Coufalovu pozici nemá. Na pravém beku se v posledních týdnech střídali Ryan Fredericks s mladíkem Benjaminem Johnsonem, to na ofenzivních postech, o které by se teoreticky mohl v silné konkurenci prát Masopust, je seznam jmen mnohem zvučnější: Andrij Jarmolenko, Felipe Anderson, Pablo Fornals, Jarrod Bowen...

Přesto: přibude ve východním Londýně nová česká stopa?