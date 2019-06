Coufal: Nabídka z Freiburgu je na stole, v mých letech nemůžete říct ne

Coufal poté naznačil, že ho zahraniční angažmá přinejmenším láká.

„Když vám v šestadvaceti přijde nabídka z bundesligy, tak nad tím musíte minimálně přemýšlet. V mých letech té lize nemůžete říct ne,“ prohlásil o zájmu týmu, který za něj nabízí tři miliony eur (77,5 milionu korun). Další tři by pak Slavia mohla obdržet ve formě různých bonusů.



Neunavitelný pravý bek by se tak mohl stát čtvrtým Čechem, který dres Freiburgu oblékne. Dlouhých osm let v něm kopal obránce Pavel Krmaš, skvělé jméno si v jeho barvách udělal Vladimír Darida, rok tam hostoval i Václav Pilař.

Coufal o bundeslize: „Mým snem je anglická Premier League, ale v Německu je druhá nebo třetí nejlepší soutěž na světě. Jestli je to pro mě ideální soutěž? To by se vidělo, až kdybych tam hrál. Ale je pro mě určitě lepší, než kdyby přišla nabídka z La Ligy. Tam nevím, co bych dělal,“ rozesmál se.

Právě s ním Coufal probíral, co by od klubu z Bádenska-Württemberska mohl očekávat. „Bavili jsme se o tom, teď mi i Pavel Kadeřábek říkal, že to je krásné město v horách, že mají takový útulný, menší stadionek. Škoda, že tu na srazu není ještě Vláďa Darida, mohli jsme o tom víc pokecat,“ uvedl.

Freiburg je v Německu menším klubem, který se pohybuje častěji ve spodních patrech tabulky. Od roku 2000 třikrát spadl do druhé ligy, z níž naposledy vykopal postup v sezoně 2015/16. V té uplynulé skončil Freiburg třináctý, kdežto se Slavií si Coufal „zvykl“ na úspěchy. A mohl by s ní zabojovat o Ligu mistrů.

„To se ve mně trošku pere,“ připustil.

„Liga mistrů je velké lákadlo, ale do Slavie jsem přišel pro titul. Pohár byl navíc, jsem rád, že jsme udělali double po 77 letech. Byla to výjimečná sezona. Na druhou stranu v bundeslize se můžete měřit každý týden s top kluby. Dortmund, Schalke, Bayern, Lipsko, to jsou týmy z Ligy mistrů. Tudíž ji vlastně hrajete taky v rámci bundesligy. To vám možná dá ještě víc,“ přemítal Coufal.



Slavia, do které přišel loni v létě z Liberce, by na jeho odchodu určitě vydělala, navíc si už určitě připravuje náhradní řešení – nejvíc se mluví o Tomáši Holešovi z Jablonce, o kterém se obdivně vyjadřoval i trenér Jindřich Trpišovský.