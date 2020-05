Návrat lídra po půl roce. Sval drží, ulevil si olomoucký kapitán Beneš

Dvaatřicetiletý stoper měl pauzu po vleklém svalovém zranění skoro půlroční. I proto si mohl po bezbrankové plichtě na Slovácku, kde vydržel celé utkání, vydechnout: „Pro mě je nejdůležitější, že se sval dal do pořádku, a doufám, že bude držet dál, protože teprve teď přijde velká únava a snad i herní kvalita.“

Ač návrat zvládl bez větších potíží a především s nulou vzadu, očekávání má od sebe vyšší než 64,3 procenta úspěšnosti v soubojích (ze čtrnácti vyhrál devět). Rozdal však 57 přihrávek, což je pro srovnání o 28 víc než před zraněním loni 6. prosince v Karviné. Spoluhráči ho tedy při zakládání útoku vyhledávali, úspěšnost pasů se mu vyhoupla nad 84 procent. Logicky však ještě potřebuje nějaký čas.

Dlouhé volno trávil regenerací, procházkami s paní, dcerkou a zlatým retrívrem po olomouckých parcích a také esport hrami, které Benešovi i vydělávají.



V sestavě ho mezitím spolehlivě nahradil Jan Štěrba, ovšem jakmile se dal do kupy, trenér Radoslav Látal neváhal a oporu vrátil do jedenáctky po bok parťáka Jemelky.

I na Slovácku defenzivní linie Hanáků fungovala, byť dvakrát musel pomoct dobrými zákroky brankář Mandous. „Víťa je náš kapitán, lídr mužstva. I když Slovácko mělo dvě tři šance, nulu jsme udrželi a s hrou dozadu můžeme být spokojeni, nečekalo nás nic jednoduchého. Dozadu jsme hráli celkem spolehlivě, i Víťa, bohužel dopředu nám to nešlape,“ hodnotil Látal.

Na hrotu Slovácka poněkud překvapivě dostal před Zajícem přednost Jurečka, Beneš a spol. ho pustili jen do jediné možnosti. Zajíc jim v soubojích dělal větší starosti.

„Chystali jsme se na obě varianty i variantu, že by mohli hrát spolu. Před zápasem jsme se dozvěděli, že nastoupí Jurečka, tak jsme celá obrana tomu přizpůsobili obrannou fázi,“ popisoval Beneš. „Zajíc byl podle mě platnější, protože po jeho příchodu měli víc ze hry.“

Jako by ve druhé půli sigmáci vyklidili pole. „Druhý poločas byl z naší strany už hodně soubojový. Možná jsme se trošku báli hrát, abychom neinkasovali,“ připouští Beneš.

„První poločas byl o něco málo lepší po herní stránce. Musíme hrát ale za jakýchkoli podmínek a snažit se o kombinační fotbal. Nevybavuji si, že bychom druhý poločas měli vůbec gólovou příležitost.“



Kvůli bezpečnostním opatřením vlády se bude hrát liga ještě nějaký čas bez diváků. I to je faktor, který může mít vliv na výkony hráčů.

„Těžko říct, jestli to ovlivnilo hru. Pro někoho je to lepší bez fanoušků, pro někoho ne. Záleží, jak se každý namotivuje na zápas. Je to o hlavě daného hráče. Někoho to ovlivní, někoho ne,“ přemítá Beneš. „Není to příjemné, jsme zvyklí na fanoušky, je škoda, že lidi nemohli na stadionu být ve větším počtu. Bohužel situace je, jaká je, a musíme to všichni respektovat. A hlavně doufat, že se to bude zlepšovat a postupem času budou třeba i plné stadiony.“

V sobotu doma proti Příbrami však dál platí kvóta pro tři sta lidí na stadionu. A desátá Sigma po dvanácté remíze z 25 kol potřebuje naplno zabrat.

„Musíme jít dál. Na Slovácku je bod dobrý, vezou se z tama těžko, musíme zvládat další zápasy,“ nabádá uzdravený lídr.