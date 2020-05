Slovácko vs. Olomouc? Dietní fotbal i stesky: Diváci chybí. Je to neosobní

Legendární kapitán fotbalové Olomouce Ladislav Kučerňák, který jí v 80. letech pomohl coby řízný obránce s kučeravou kšticí vybojovat ligu, se posadil s kelímkem piva na dřevěnou lavici a se známými na velkoplošné obrazovce ve fanzóně na parkovišti u olomouckého obchodního centra pozoroval, jak si sigmáci vedou v restartu sezony po koronavirové krizi na Slovácku.



Vitální pětašedesátník se už nemohl dočkat. „Tři měsíce bez fotbalu jsou pro fotbalistu hrozný. Měl jsem absťák. Chybělo mi to.“

Ač se kvůli bezpečnostním opatřením hrálo bez diváků a v dietním fotbale i bez gólů, nejen Kučerňák nadšeně vítá, že se ligový kolotoč zase roztočil. „Je spravedlivější, že se liga dohraje i bez diváků,“ povídá a mrkne na plátno.

Fanzóna v Olomouci, kde fanoušci mohli sledovat utkání svého týmu proti Slovácku.

Zápas však moc požitku nepřinesl. Sigma v první půli působila na míči jistěji, leč až na jednu velikou šanci útočníka Juliše, jenž přízemní střelou z prvního doteku minul po přesném pasu křídelníka Falty branku z blízka, si nevytvořila nic.

A ještě byla ráda, že přežila bez újmy díky pohotovým zákrokům gólmana Mandouse štiplavé rány Jurečky a Petržely. Po změně stran se k plichtě především probránila.

„Je to plusový bod z venku, bereme ho,“ uznal trenér Radoslav Látal, který vsadil na osvědčenou jedenáctku, jež solidně odstartovala jarní část, než ji ochromil vir.

My chceme gól! Ke skandování hrstky lidí na hlavní tribuně se přidalo ve druhém poločase i několik fanoušků Slovácka z přilehlé ulice. Na Městský stadion v Uherském Hradišti se kvůli protikoronavirovým restrikcím v podvečer nedostali, o moc ale nepřišli. „Musíme to bez diváků vydržet. Kdyby tady byli fanoušci Slovácka, měli bychom to těžší,“ okomentoval Látal utkání, jemuž chybělo všechno - diváci, atmosféra i branky.

Kromě hlavní tribuny, kam měl přístup omezený počet pracovníků zajišťujících televizní přenos, novináři, činovníci obou klubů a jejich partneři, oněměla zbylá místa stadionu prázdnotou. Sektor, který jindy patří kotli domácích fanoušků, zakryla obří plachta v klubových barvách, kterou doplnil transparent s nápisem MODROBÍLÍ.

Na hřiště jako první nastoupila v červené sadě dresů sestava Olomouce, což potleskem ocenil jen jeden z novinářů. Minutu po nich na trávník v úplném tichu vběhl slovácký kapitán Vlastimil Daníček a krátce poté i jeho spoluhráči.

„Diváci chybí. Je to neosobní. Ale mile mě překvapilo, že lidi ve vipce se snažili povzbuzovat,“ pochválil záložník Slovácka Jan Navrátil domácí příznivce, kteří se vešli do povolené kvóty 300 lidí.

Míče podával i brankář Drobisz

V podavače míčů se proměnili trenéři mládeže, mezi nimi i několik bývalých hráčů Slovácka včetně gólmana Petra Drobisze, který později chytal i za Olomouc, kde zanechal stopu především v korupční kauze.

Blíže k vítězství měli Navrátil a spol., po obrátce vystupňovali tlak. „Vytvořili jsme si spíše náznaky velkých šancí, musíme je dohrávat lépe. Bod je málo, doma chceme vyhrávat,“ litoval ztracených bodů olomoucký odchovanec Navrátil.

„Vzadu jsme Sigmu vymazali, to je pozitivní, ale nemůžeme pořád hrát 0:0,“ připomněl kouč Slovácka Martin Svědík, že jeho družina na jaře už potřetí remizovala bez branek. I díky nerozhodnému výsledku se ale Slovácko posunulo na páté místo. „I od nás to bylo dozadu v pořádku, ale v první půli jsme nedotáhli akce do finální fáze. Dopředu to nešlapalo,“ pravil Látal po dvanácté remíze v sezoně.

S kapitánem Vítem Benešem se pak shodli: „Teď bude důležité v sobotu zvládnout doma Příbram.“

Mimochodem, desátá Sigma plánuje, že na utkání pustí nejvěrnější fanoušky, kteří se vlezou do kvóty.

Možná bude na stadionu i bělovlasý Kučerňák. V úterý závěrečnou část zápasu se stovkou dalších diváků neviděl, neboť přenos na velkoplošné obrazovce se přerušil.

I takový byl fotbal v Česku v době (po)koronavirové.