Daněk bude Sigmu táhnout víc. Jílek o vizi, z níž neustoupí, či práci s top talentem

Přípravu jste začali o dva dny později než většina týmů. Nebude to v krátké pauze chybět?

Vůbec ne. Je potřeba, aby si hráči taky trošku odpočinuli, spíš taková ta mentální očista.

Proběhla také u vás?

Vzhledem k umístění se odpočívá hůř, pořád o tom přemýšlíte a čas se snažíte neustále využít k tomu, abychom našli cesty ke zlepšení. Odpočinek byl, každý potřebuje na chvíli vypnout, ale zase ho nebylo tolik. Doufám, že vývoj sezony bude takový, že budeme v uvozovkách odpočívat víc než na podzim.

Ten byl podprůměrný, což?

Pokud to vezmeme čistě optikou bodového zisku. Já si nemyslím, že by byl podprůměrný z toho pohledu, co jsme chtěli po hráčích, protože v některých zápasech se nám to dařilo velmi dobře. Našel bych i pozitiva. Konfrontační zápasy s top trojkou jsme zvládli dobře, postoupili jsme v poháru. Není vše špatně, ale bodový stav a umístění neodpovídá našim požadavkům. Teď jsme si při zahájení přípravy řekli, že je potřeba být důslednější. Hlavně zápasy, které jdou s námi a které jsme schopní ovlivnit, abychom je dohráli. Kdybychom je zvládli na podzim, jsme o pět bodů jinde.

Kam chcete v tabulce poskočit?

Středová skupina musí být minimálním cílem, ale daleko není ani šestka. Pokud budeme zdravotně v pořádku, což jsme v průběhu podzimu nebyli, a některé zápasové okolnosti půjdou víc s námi, než šly na podzim, tak si myslím, že máme na to, abychom šestku atakovali.

K tomu má pomoct i Navrátil.

Vrací se nám hráč, který je přínosem nejen herní kvality, ale hlavně i bojovností, nasazením, srdcem. V tom nám může pomoct. Já pevně věřím, že pomůžeme i my jemu, hodně se mluví o jeho produktivitě. Co si vzpomínám, tak Honza vždy standardní produktivitu měl a je potřeba, aby ji měl i v jarní části, protože ji budeme potřebovat.

Jan Navrátil na tréninku Olomouce

Jeho drajv vás přesvědčil víc, než kdyby se měl vrátit Šimon Falta?

Typologicky to jsou odlišní hráči. Šimon je spíš do situací, kdy se vám daří a jste nahoře. Pak je to rozdílový, fantastický hráč. Ale také má nedostatky ve hře pod tlakem, v intenzitě po celou dobu utkání. Možná se už posunul, ale teď jsme chtěli hráče, o kterém víme, že je schopný devadesát minut bojovat a přínos v podobě herní kvality z toho vyleze. Pro nás byl Honza priorita.

Posil chcete víc?

Když budeme v pořádku, nemusíme za každou cenu hledat posily. Kádr je dostatečně široký a kvalitní na to, abychom to zvládli. Pokud by nastala nějaká příležitost, tak se tím můžeme zabývat, že bychom sháněli hráče, tak to není.

A pokud by odešel Jemelka?

Nemám zatím informace, že by odcházet měl. Nějaký zájem registruji. Michal Vepřek jeho pozici v závěru podzimu zvládl výborně, takže bychom nemuseli panikařit a za každou cenu někoho hledat, ale muselo by se to řešit k létu.

Štěrbu jste si nechtěli stáhnout z Brna?

Máme sice už starší stopery, ale abychom stahovali teď dalšího pravonohého stopera, to nebylo potřeba.

Záložník González zůstává?

Smlouva mu končí v létě, pro mě je to plnohodnotný hráč áčka. Není potřeba se vůči němu vymezovat. Jen se připojí až v pondělí, protože si řeší ještě rodinné věci.

I tak máte početný kádr.

Začínáme s nebývale širokým kádrem – jednatřicet hráčů plus brankáři. Ale to je stav i s klukama, kteří s námi nastoupili z béčka. Chtěli jsme mít širší portfolio hráčů minimálně týden pohromadě, abychom se poznali. Ještě jsme si posouvali Filipa Slavíčka, vrátili se nám z hostovaček Slaměna, Sláma, Chytil. Po dlouhodobé rekonvalescenci se vrací Yunis, Vaněček a Zifčák. Martin Hála ještě není stoprocentní.

Jak je na tom váš nejlepší střelec?

Achilovka není úplně doléčená, jak bychom si na začátku přípravy představovali. Léčbu ještě bude nějaký týden vyžadovat. Doufám, že do Malty bude připravený.

Co si slibujete od Mojmíra Chytila, který v Pardubicích zazářil?

Hodně. Hostovat jsme ho poslali ve fázi, kdy jsme měli čtyři útočníky, a po měsíci jsme měli jednoho. Já jsem v tu dobu říkal, že jde hlavně o to, aby měl pravidelnou ligovou zápasovou zátěž. A co jsem si přál nejvíc, aby se střelecky prosadil, jeho sebevědomí vyrostlo a my to pak mohli zúročit. Tento plán se nám na sto procent naplnil, i když my bez něj na podzim neměli pak už žádné možnosti do ofenzivy. V Pardubicích vystřídal posty, sám možná ani nevěřil, že by na nich mohl nastupovat. Dává nám to varianty. Největší přínos bude v sebevědomí, které si musí přenést sem.

Mojmír Chytil z Pardubic slaví gól v utkání proti Bohemians Praha

Ale křídlo, na kterém také nastupoval, není, že?

Myslím si, že není, to cítí. Ale jsou herní varianty, kdy se v křídelním prostoru nacházet může. Za mě je pořád hrotový, nebo podhrotový hráč. S Tondou Růskem jsou podobní postově, hráčsky jsou jiní. Skýtá nám to určité možnosti.

Vepředu vám zase vznikne přetlak ještě větší než v létě. Jakub Yunis se vrací po těžkém zranění. Prospělo by mu hostování?

Je strašně brzy. V první řadě si musíme na hráče sáhnout, jak vůbec budou reagovat na zátěž. Kuba Yunis stál osm měsíců, sám jsem zvědavý, jak to bude zvládat. Herní zatížení bude potřeba budovat. Uvidíme, jak koleno bude po čtrnácti dnech reagovat. To samé David Vaněček, který je ještě o krůček pozadu. Ale tohle můžeme řešit až po Maltě.

Yunis fyzicky vypadá nabušeně.

Silová příprava nebyla u Kuby nikdy problém. V posilovně tráví hodně času. U křížáků je standard sedm až devět měsíců. Je připravený, má zelenou, ale je potřeba, abychom k tomu typu zranění přistupovali s respektem. Nechceme hned atakovat maximální zatížení.

Jakou šanci má Jiří Sláma, že zůstane v kádru?

Šanci má každý. I když zápasů není tolik, prostor dostanou. Jirka byl dlouho zdravotně mimo, v Pardubicích nastoupil až ve dvou závěrečných zápasech. Můžeme to brát ale i směrem k létu. Michal Vepřek je tady hodně dlouho, taky patří mezi hráče, kteří dlouhodobé smlouvy mít už nebudou. O Ondru Zmrzlého může být zájem. Chceme vidět i Michala Galuse. Nefunguje to tak, že přijde hráč z béčka rovnou do základu, ale svou pozici si během čtrnácti dnů mohou vybudovat.

Patrik Slaměna se vám ve Vyškově líbil?

Podobně jako u Mojmíra to splnilo účel – herní vytížení. I on to kvitoval. Teď je jen na něm, aby sebevědomí přenesl do našich nároků. Nebude to jednoduché, skok mezi první a druhou ligou je značný.

Zahraniční hráči Piňa a Golenkov jsou už passé?

Ani jeden úplně passé není. Golenkov se zranil, podstoupil operaci v Německu, teď by se měl připojit k béčku. Ale to je zase na dlouho. Piňa je zajímavý hráč, ale tam je také prostor pro práci, aby se prvně prosadil v béčku jako Jirka Spáčil nebo Štěpán Langer, byl tam lídrem jako oni. Až se do takové pozice dostane, bude přechod do áčka jednodušší. Máme ho na očích.

Herní vývoj největšího talentu Sigmy Kryštofa Daňka jde podle vašich představ?

Věkově patří stále do dorostenecké kategorie. Minutáž, kterou na podzim zvládl, byla dostačující. Já od něho mám větší očekávání. Potenciál je pořád někde jinde, než zatím v zápasech předvádí. Hlavně ve srovnání s fyzičností je potřeba, abychom přidali, protože přednosti v podobě techniky nebo driblinku jsou rozdílové. Limitují ho soubojové věci, vyhrané balony. Když se nacházíte v těch patrech tabulky, kde jsme my, tak je to v první řadě o tom, abychom vyhrávali souboje a pak využili jeho technický potenciál. Kryštof může atakovat jiný level hráčské kvality.

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek, vlevo záložník Kryštof Daněk

Je radost pracovat s hráčem, který má takový potenciál?

Určitě. I proto, že má správný přístup. U něho to není otázka, jestli se projeví naplno, ale kdy. Věřím, že společně to zvládneme a možná ještě ne na jaře, ale v průběhu roku se dostane na jiný hráčský level a bude Sigmu táhnout daleko víc.

Co jste si pro hráče připravil?

Příprava je velmi krátká – měsíční, což není standardní, ale jinak se nebude zásadně lišit. Kratší máme první kondiční blok do soustředění, šestnáctého odlétáme na Maltu, kde nás čekají tři velmi dobří soupeři, a pak už je jen týden do začátku. V některých věcech budeme muset být důslednější, abychom byli hned na první těžké utkání proti Jablonci připraveni dokonale.

Na co se zaměříte především?

Zejména na intenzitu práce hráčů, pořád tam máme nedostatky, abychom nevypadávali v některých fázích hry, ale abychom byli schopni intenzitu udržet celé utkání. A na součinnost, abychom si vytvořili mustr, jak reagovat proti jakým způsobům hry, ale zároveň, abychom i my byli ti, kteří budou dostatečně určovat herní vývoj zápasu. Některé věci se podařily v průběhu podzimu a musíme na ně navázat tak, abychom brali body.

Předpokládám ale, že od snahy hrát konstruktivní rozehrávku od stoperů neustoupíte.

Určitě ne. Nemůžeme překopat naši filozofii. Podřídit ji výsledkům, to musíme zvládnout. Naopak se musíme držet naší vize, budovat ji a být v ní důslednější, kvalitnější.