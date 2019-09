Petrželu jsem se snažil ještě sundat. Má chyba, říká Jemelka

Rozhodnutí jste měl na noze. Proč jste ještě hledal Plška?

Dal jsem si míč na prsa, pak se mi zamotal mezi nohama. Nešlo mi do toho kopnout, tak jsem to posunul Plšovi. Mohli jsme to dohrát.

Neprohráli jste pět zápasů, ale ztratit vítězství proti deseti je mrzuté.

Chtěli jsme potvrdit bod z Jablonce, takhle je nám de facto k ničemu. Doma jsme chtěli vyhrát, dvakrát se nám to předtím povedlo, i když to nebylo po super výkonech. Vedli jsme, měli jsme to ve svých rukách, a ztratili jsme. Škoda. Slovácko jsme nechali zbytečně se dostat do vedení, pak jsme úplně přestali hrát. Nechtěli jsme s nimi hrát nahoru dolů.

Ale stalo se a Slovácko srovnalo v 87. minutě. Kde byla chyba?

Nedokázali jsme se dostat pod balon, což nechápu. Slovácko bylo v deseti, musíme všechno zavřít. I když to byla hezká akce, Kalabiška to krásně rozběhl, dal si první dotek kolem Michala Vepřeka a přihrál pěkně pod sebe, tak se tohle nesmí stát. Je to naše obrovská chyba.

Nastoupili jste se třemi stopery. Neminulo se to účinkem?

Chtěli jsme Slovácko překvapit. Myslím, že se nám to dařilo. Ze začátku jsme drželi balon, sice jsme neměli šance, ale optickou převahu ano. Potom jsme si nechali dát gól a sesypalo se to. Šli jsme do čtyřky vzadu, druhý poločas jsme na ně vletěli, otočili stav, což je paráda, vykartoval se jim hráč a my to musíme zkušeně uhrát.

První gól jste dostali z útočného autu u vápna soupeře. Petržela pláchl všem, i kolem vás. Nemohl jste brejk přerušit?

Chtěl jsem na něj vystartovat, protože jsem věděl, že balon nemá pod kontrolou. Měl dlouhý první dotek, pak mě ale oběhl. Snažil jsem se ho ještě sundat, ale už jsem to nezvládl. Laciný gól, má chyba.

Podepsaly se na vašem výkonu zdravotní potíže v týdnu?

Měl jsem lehčí zranění s kolenem, ale v zápase mě to nelimitovalo vůbec. Jsem zdravý.

Dostáváte teď hodně gólů...

...ale i dáváme. Měli bychom zkušeněji bránit, propadáme ve zbytečných věcech. Jsme hodně pod tlakem ze stran a máme s tím problémy.

Kvůli zranění zůstal na lavičce pravý bek Hála. Poznamenalo to defenzivu?

Mění se to, ale měli bychom si s tím poradit. Zahradníček neodehrál špatný zápas, i když to není pro něj obvyklý post. Nemyslím, že by příčina ztráty byla v tomhle nebo ve změně rozestavení.