Páni trenéři. Jaké jméno zazáří v ligové sezoně nejvíc?

Jak vstoupili do sezony?



Může některý z nich vyhrát titul, když hlavní trumfy drží slávistický kolega Jindřich Trpišovský?

Podívejme se podrobně na víkendové premiéry.

Pavel Vrba. Mohli bychom použít jeho obvyklou výpověď a říct: „Přiznejme si, že to není ideální.“

Není, protože Sparta hned v létě musí přeskočit všechny překážky, aby chytila správný a potřebný vítr. V úvodní kvalifikaci o Ligu mistrů to nezvládla. Prohrála 1:2 s Rapidem Vídeň a ve středeční domácí odvetě bude mít co dělat, aby postoupila dál.

Sparťanský trenér Pavel Vrba během derby v Edenu v dubnu 2021.

I v sobotu se zapotila, aby otočila skóre s Olomoucí. Laciný gól dostala hned po 140 vteřinách, což potvrdilo, že je stále zranitelná v obranné fázi. Velmi často musí dotahovat, což jí nesvědčí.

Pravda, o kouči Vrbovi je známo, že útok preferuje, ovšem Sparta potřebuje hlavně balanc. Nikoli diskutabilní penaltovou pomoc, kterou se hlavní rozhodčí Orel po utkání pokusil obhájit před kamerami. A mimochodem, proč v úvodu utkání nevyloučil za faul sparťana Štetinu? V pondělí zasedá nová komise rozhodčích, která už se neřídí podle notiček všemocného kmotra Berbra, tak se nechme překvapit, jak zareaguje.

Ale pojďme zpátky k bývalým reprezentačním trenérům.

Michal Bílek. Pruhované tričko, ruce v bok, klasicky zasmušilý pohled na hřiště. Dostal za úkol, aby dokončil proměnu Plzně. Už ne s matadory Limberským či Ondráškem. S levnějšími a méně živelnými hráči by rád zabojoval o špičku. Poslední mohykán, ještě nedávno nechtěný obránce Řezník, trefil vítězství 2:1 nad Mladou Boleslaví, což je solidní základ.

Ale bude to dřina, aby Plzeň zůstala na špici. Chce to taktickou zdatnost, minimum chyb a elegantního střelce Beauguela v ráži.

Karel Jarolím. Reprezentaci opouštěl zneuctěný a dlouho to rozdýchával. Teď si chce spravit chuť i renomé. Do Mladé Boleslavi si poručil osvědčená, leč lehce zaprášená jména.

Exreprezentanta Suchého v neděli proti Plzni postavil na stopera, střelce Škodu na hrot, Skaláka na pravé křídlo, čtyřicátníkovi Matějovskému nechal kapitánskou pásku. „Nebyli jsme důslední v obraně a dostali dva zbytečné góly,“ postěžoval si.

Těžká premiéra v lehké bílé košili nevyšla. Oranžovým dresům chyběla harmonie ve finální fázi. Výjimkou byl pouze 35letý Milan Škoda. Filigránský oblouček skončil na břevně, skóroval až poté zblízka.

Petr Rada. Čertík z Jablonce. Příští rok má nárok na důchod, ale nepoznali byste to na něm. Ligu pravděpodobně nevyhraje, mužstvo ze severu ani takové ambice nemá, ale čeřit vody bude. Hned při premiéře se podařilo pokousat srdnatou Ostravu. Nebyl by to Petr Rada, aby se nečílil. Vítězství navzdory.

Na tiskové konferenci, během níž seděl sám v sále a dostával otázky přes počítač, si vzal slovo: „Nevidím důvod, proč by nemohli novináři přijít, jsou testovaní jako my. To je pod mou úroveň, abych tady mluvil do skříní. Bude mi 63 let a já tady nebudu mluvit do vzduchu. Vždyť my jsme jak cvičené opice v zoologické. I na ty opice se můžou jít lidi podívat.“

S Radou bude zábava dál, s jeho Jabloncem snad taky.