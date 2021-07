Tolik zranění? Extrém. Návraty asi budou trvat dlouho, trápí kouče Bílka

Složit sestavu byl pro něj pořádně těžký úkol, vždyť plzeňská marodka čítá hned deset jmen.

Přesto jste do sezony vstoupili vítězně. Máte z výkonu svých svěřenců lepší pocit než po čtvrtečním pohárovém klání?

Určitě se mi tohle utkání hodnotí líp. Soupeř hrál ve druhé půli dobře, kombinoval a my se tolik nedostali do hry. Možná tam byl na nás vidět už i ten pohárový zápas, stejně tak absence hráčů. Měli jsme úplně jiný střed zálohy, než který dohrával minulou sezonu. Kluci ale dělají, co můžou. Odpracovali jsme to.

Už jste tolik vynucených absencí někdy vůbec zažil?

Zranění k fotbalu patří, ale tohle je extrém. Navíc jde o taková zranění, kdy vás někdo zalehne, špatně šlápnete a musíte z toho na operaci, máte poraněné vazy nebo přeražený nos. Ale s tím se nedá nic dělat. Čeká nás perné období, protože to nevypadá, že by se teď měli hráči rychle vracet.

Jak se vám zamlouvá stoperská dvojice ve složení Jakub Brabec a Luděk Pernica?

Kuba Brabec hraje opravdu dobře, oba zápasy zvládl výborně. Připojil se k nám až na soustředění, ale zatím byl ve všech utkáních výrazný. Stejně tak zahrál i Pernica, který měl předtím zdravotní problémy. Podal velmi dobrý výkon.

A Radim Řezník? Jeho start se příliš nečekal, ale dokonce vstřelil vítěznou branku.

Je to zkušený hráč, ale i pro něj to bylo těžké. Na soustředění nebyl a vypadalo to, že si bude hledat nový klub. Dal důležitý gól, odvedl solidní práce. Sice se nechal obejít Ewertonem, ale to už bylo v době, kdy toho měl plné zuby.

Teď musíte doufat, že budete mít brzy zase větší počet hráčů, ze kterých vybírat. Přijde to brzy?

Těžko říct. Ačkoliv bych si přál, aby to bylo rychlé, tak třeba u Kalvacha to bude trvat dlouho. Havel by se snad mohl zapojit do čtrnácti dnů, u dalších uvidíme.

Proč zatím dostává tak málo šancí Adriel Ba Loua? Pokud hraje, bývá produktivní.

Je to dobrý fotbalista, to je jasné, ale musí hrát zodpovědně, což se mu občas nedaří. I on měl určité zdravotní problémy. Záleží na něm. Když bude hrát poctivě, tak šance dostávat bude.

Co říkáte na metr rozhodčích, který v nové sezoně mají?

Jsem rád, že to pouští. Když je ale faul, tak je třeba ho odpískat. Budeme si muset na to trošku zvyknout, ale tu změnu jednoznačně vítám.