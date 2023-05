Olomouc chtěla penaltu. Bojí se sudí písknout proti Spartě? štvalo Pospíšila

S prvním týmem fotbalové ligy odehráli jeho hoši naprosto vyrovnané utkání. Šancí bylo na obou stranách minimum.

Po hodině hry se domácí dožadovali pokutového kopu, když centr Zifčáka tečoval ještě Chytil a Kairinen zblízka už nemohl zareagovat na nastřelený míč. Z tribuny se zdálo, že ruku měl viditelně od těla, otázkou však je, kam přesně jej balon trefil. Do oblasti ramene, rukávu, či ruky?

Podle Všetečky i kolegy Kocourka u videa se nejednalo o přestupek proti pravidlům. Hanáci měli zcela opačný názor.

„I když je v tom guláš, tohle byla stoprocentní penalta. Když to srovnáme s rukou Plzně na Spartě, tak teď byla ruka stoprocentně dál od těla. Můžeme se bavit, jestli na bicepsu to ruka je, nebo tam končí,“ přemítal Jílek. „Nebyla v přirozené poloze a byla daleko od těla.“

Totožný pohled měl také záložník Martin Pospíšil, nejlepší sigmák na hřišti.

„Mrzí to v dnešní době, kdy máme VAR a můžeme se na to podívat. Viděli jsme, že to ruka asi byla. Nedokáži pochopit, že po zhlédnutí videa to ruka není. Ale nechci plakat, vymlouvat se na rozhodčí, i když je to moment, který nám mohl v zápase pomoct,“ zdůraznil středopolař, který se vrátil do Česka z Polska.

„Jestli se bojíme to proti Spartě písknout, tak nevím. Jsem z toho zklamaný. Někteří lidé mě odrazovali od návratu do ligy kvůli těmto věcem, teď jsem to poznal na vlastní kůži, není to nic příjemného. Bohužel jako hráči s tím nic neuděláme, musíme se soustředit jen na hru, tohle ať si vyhodnotí někdo jiný.“

Sparťané si po sporné situaci oddechli. „To rozhodnutí nám pomohlo, ale prostě to ruka nebyla,“ pravil obránce Jaroslav Zelený.

Kouč Sparty Brian Priske doplnil: „Viděl jsem jen malý záběr z poloviny hřiště. Mám pocit, že jeho ruka byla blíž k noze než od těla. To jsme slyšeli od rozhodčího.“

Na Všetečku se Pospíšil zlobil ještě víc hned na začátku druhého poločasu, když táhl brejk Sigmy, který zastavil Kairinen taktickým zákrokem, podle sudího v mezích pravidel.

„Jasný faul. Hráči Sparty mi to sami říkali. Nevím, o čem se tady máme bavit. Nechápu to. Nejsem hráč, který vyhledává pády. Dostal jsem se před soupeře, jasně mě fauloval, jinak bychom šli do šance. I hráč Sparty si toho byl vědomý,“ kroutil Pospíšil hlavou.

„Rozhodčí mi řekl, že to bylo tělo na tělo, ale tak jsem to neviděl, když jsem se dostal před něj a jasně mě fauloval. Chybujeme my na hřišti, chybují i rozhodčí. Ale těch sporných okamžiků bylo víc, než je zdrávo.“

Kramář měl být vyloučený, uznal Jílek

A to i na opačné straně. Jílek sympaticky sám od sebe na tiskové konferenci prohlásil, že za drsný zákrok jeho hráče Denise Kramáře na Kryštofa Daňka v 77. minutě by dal červenou, nikoli jen žlutou kartu. „Z mého pohledu udělal sudí dvě hrubé chyby. Nechci střílet do vlastních řad, ale Kramář měl být vyloučený. Byl to ostrý zákrok. Nechtěl bych vidět, aby se soupeř takhle proti nám prezentoval,“ dodal Jílek.

„Zákrok na Daňka byl opravdu velmi tvrdý. Natažená noha šla proti jeho kotníku. Mohu jen věřit rozhodčím i videorozhodčím, ale za mě to spíš byla červená karta než žlutá. Stejně jako v Liberci, kde to nebylo dobře vyhodnocené,“ doplnil Priske.

Sparta udržela díky třem bodům první místo. Sigma ve své premiérové účasti v mistrovské skupině před více než devíti tisíci diváky začala porážkou a smiřuje se s tím, že sen o evropských pohárech je fuč.