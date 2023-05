Zmar v olomoucké bráně. Macík hopík nezkrotil. Kouč ho hájil

Poté, co devatenáctiletý Tadeáš Stoppen dostal čtyři góly od Baníku za čtyř střel, přičemž dvěma mohl zabránit, se mezi tyče zase vrátila chybující jednička Matúš Macík. Za sebou měl utkání s Teplicemi a Jabloncem, v nichž dvakrát fatálně nezvládl malou domů a nabídl soupeři snadné góly.

Podíl měl i na dalších trefách. Jenže ani po mači se Spartou debaty o bídné formě mužů v rukavicích na Andrově stadioně neutichnou.

O porážce Sigmy rozhodl Minčev střelou v tísni zpoza vápna slabší levou nohou. Žádná rána, leč záludně skákající hopík nejprve minul blok záložníka Pospíšila ve skluzu a pak také Macíkovu rukavici.

Jistě, je to smůla, ale s takovým míčem by si měl brankář ligových kvalit poradit. „V posledních utkáních si to vyžíráme až do dna. I z nešancí dostáváme góly, sami se na branky nadřeme. Sparta si sama nevytvořila nic,“ posteskl si Pospíšil. „Situaci, z níž jsme dostali gól, bych nenazval šancí. Byla to střela ze zoufalství, která mi prošla mezi nohama. Matúšovi to skočilo. Smolný okamžik.“

Trenér Václav Jílek svého brankáře, tedy i svou volbu, hájil. „Neviděl jsem to jako jeho chybu. Na lavičce jsme si říkali, že to je vzdálenost a vytočená levá noha. Když se pak podíváte, že balon skočil... Šlo to za tyč. Určitě Macíka vinit nebudu. Po dlouhé době naopak předvedl zákrok, kterým mužstvo podržel,“ připomněl, jak po podklouznutí Beneše skvěle vytáhl na tyč čistou šanci Kuchty.

Potíž je v tom, že chybu brankáře většinou nemá kdo napravit.

A některým fanouškům Sigmy už s Macíkem dochází trpělivost.

„Mužstvo potřebovalo dostat náboj a impulz. I remíza by pro nás měla hodnotu. Po takovém průběhu a kvůli takové střele je to skličující a bolavé,“ uznal Jílek.

Sigmáci po třech nepovedených zápasech předvedli organizovaný výkon v poli, ale stejně jako sparťané se do šancí nedostávali. „Jsem pyšný na kluky za to, jak k zápasu přistoupili. Byl z naší strany diametrálně odlišný výkon. Chyběly jen body. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem,“ mínil Pospíšil.

Stejně jako Stoppena po Baníku také Macíka odmítl tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara přivést před novináře na tiskovou konferenci.

Olomouc dosud ani neoznámila prodloužení smlouvy s Macíkem, ke kterému došlo podle informací MF DNES už před několika týdny.

Zřejmě čeká na vhodnější příležitost.