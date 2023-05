Sudí nechyboval, když nepískl penaltu proti Spartě. Měl však vyloučit hráče Olomouce

K situaci, která rozlítila Sigmu Olomouc, došlo po hodině hry za stavu 1:0 pro Spartu. Centr z pravé strany těsně před Kairinenem tečoval domácí Chytil, sparťanský záložník se míč snažil zpracovat.

Ten se mu možná otřel o tělo, následně zasáhl horní část paže. Všetečka nechal pokračovat ve hře, do zápasu v tu chvíli nevstoupil ani videoasistent Tomáš Kocourek.

„I když je v tom guláš, tohle byla stoprocentní penalta. Když to srovnáme s rukou Plzně na Spartě, tak teď byla ruka stoprocentně dál od těla. Můžeme se bavit, jestli na bicepsu to ruka je, nebo tam končí. Nebyla v přirozené poloze a byla daleko od těla,“ tvrdil olomoucký trenér Václav Jílek.

„Mrzí to v dnešní době, kdy máme VAR. Viděli jsme, že to ruka asi byla. Nedokážu pochopit, že po zhlédnutí videa to ruka není. Byl to moment, který nám mohl v zápase pomoct,“ prohlásil olomoucký středopolař Martin Pospíšil. „Jestli se bojíme to proti Spartě písknout, tak nevím. Jsem z toho zklamaný. Někteří lidé mě odrazovali od návratu do ligy kvůli těmto věcem, teď jsem to poznal na vlastní kůži. Bohužel jako hráči s tím nic neuděláme, musíme se soustředit jen na hru, tohle ať si vyhodnotí někdo jiný.“

Dva dny po utkání to vyhodnotila komise rozhodčích. „Ruka bránícího hráče se pohybovala směrem od míče, byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a míč byl těsně před hráčem zahrán soupeřem,“ uvedla komise tři argumenty, proč o přestupek nešlo.

Správně arbitr Všetečka i videoasistent Kocourek vyhodnotili moment v pokutovém území Olomouce, kdy stoper Beneš v pádu zahrál rukou, ale šanci Kuchty tím nezmařil. „Hráč se při pádu opírá rukou o zem,“ vysvětlila komise. To pak rovněž není přestupek.

Naopak sudímu vytkla, že faul v 77. minutě, kdy domácí Kramář šel proti Daňkovi skluzem a podrážkou ho tvrdě zasáhl nad kotník, udělil jen žlutou kartu. „Surová hra, hostující hráč byl zasažen podrážkou soupeře do holeně stojné nohy.“