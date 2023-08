Nepovedlo se nám tým vylepšit. Necítím z něj sílu, zaráží mě to, říká Kováč

Ve 13. minutě běžel sám na bránu Jakub Matoušek, dvě minuty po něm měl na malém vápně dobrou pozici Denis Darmovzal, za další tři ve stejném prostoru Vojtěch Patrák... Nic. Řeč je o pardubických fotbalistech, kteří pohořeli ve stoprocentních šancích a přišla krutá rána.

Protiútok soupeře, propad ve vápně a Jan Kalabiška, byť se štěstím, po centru na zadní tyč uklízel míč do prázdné brány. Slovácko šlo do vedení 1:0 a udrželo jej až do konce.

„Šance si vytvoříme, to je hezké, ale ve střílení gólů máme obrovský problém. Pak vůbec nemáme nárok myslet na body,“ uznal na pozápasové tiskové konferenci pardubický trenér Radoslav Kováč.

A upřímný zůstal i dál. Pardubice totiž ve zbytku zápasu nepředvedly vůbec nic. Snad jen s výjimkou krásné dalekonosné střely Pavla Černého do břevna v úplném závěru poločasu.

„Souhlasím, nebylo tam nic. Sám jsem cítil, že ve druhé půli už nemáme jak dát gól. Čekal jsem, že naše hra se spíše vystupňuje, ale uškodila nám střídání. Příchozí hráči nepřinesli žádnou kvalitu,“ káral je Kováč.

„Nikdo nejde do toho prostoru, kde to nejvíc bolí. Každý zápas máme deset rohů, ale nepomůžeme si. Zaráží mě, že z týmu vůbec nebyla cítit síla,“ dodal.

Jako by se Pardubice vrátily v čase. Po inkasovaném gólu hráči svěsí hlavu a přestanou věřit v obrat. Na hřišti chybí zkušený hráč, který by tým seřval a vyhecoval.

„Ano, někdo takový chybí. V tuto chvíli nevidím v kabině hráče, který by nás dokázal zvednout. Když si to zpětně promítnu, tak jsme možná něco měli přehodnotit. Udělat víc pro to, aby tady někteří hráči zůstali, ale na to už je pozdě. Vždycky je úmysl tým zlepšit, nám se to však tentokrát nepovedlo. Nechci se nikoho dotknout, protože jsme na jedné lodi, ale zkušenosti nám prostě chybí,“ zoufal si nadále Kováč.

Před Pardubicemi teď stojí víceméně existenční zápas. Ve středu hrají 2. kolo MOL Cupu na hřišti třetiligového Baníku Mos.

„Nechci vyvolávat žádnou paniku, protože loni jsme na tom byli ještě hůř, ale pohárový zápas musíme jednoznačně zvládnout. Kluci jsou mladí a nehroutí se, ale kdyby se špatná série ještě více prohlubovala, začne to už být složité,“ uvědomoval si Kováč.