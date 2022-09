Priske: Máme osm nových hráčů v základu. Kdo v lize to má? Chce to čas

Dostává vás další remíza do větších problémů?

Nevkládám energii do toho, jakým způsobem pojmenovat situaci, ve které jsme. Jestli je to stres nebo problém. My jsme Sparta, musíme vyhrávat. Všichni, realizační tým i hráči, dělají maximum. Řekněme si, že všechny čtyři zápasy, co jsme remizovali, jsme po fyzické stránce zvládli a měli jsme je vyhrát. Šance na vítězství jsme měli i dnes. Problém vidím v rozhodování v klíčových okamžicích zápasu, to nám dělá potíže. Dneska jsme měli rozhodnout třetím gólem.

Místo toho Gning vyrovnal. Mohla za druhý gól ztráta koncentrace?

Snahu nikomu upřít nemůžu. Koncentrace, to možná ano. I když já tomu neříkám koncentrace, ale právě ten „decision making“, rozhodování v klíčové situaci. Dva velmi důležité góly jsme letos obdrželi ve Stavangeru, v Jablonci a teď v Teplicích. A to jsou situace, kdy se musíme rozhodnou jinak. Co se týká práce, tam já nevidím problém, že by nebyla snaha, nebyl cíl zvítězit. Ale jsme zkrátka ve Spartě, očekávání jsou daleko větší. Hráči se musí v klíčových okamžicích rozhodovat lépe, my jako realizační tým s hráči na tom s nimi budeme víc pracovat.

Byla hra na dva útočníky optimální? A jak se vám zamlouvá Kuchta?

Kuchta pět utkání nehrál, samozřejmě mu chybí zápasový rytmus, to na něm vidíme. Což nemění nic na tom, že chce dát to nejlepší týmu, jeho snaha je naprosto zjevná. On a Čvančara patří mezi nejlepší útočníky v celé lize. A k rozestavení… Když se bavíme po utkání, nevidím zásadní příčiny v samotném rozestavení, ale spíš v chování hráčů a v tom, jakým způsobem plní své role na hřišti. Kuchta a Čvančara jsou právě ti, kteří týmu můžou přinést úspěch. A při gólech jsme to dnes viděli.

Přišel jste s vizí dominovat na míči, jde to v rozestavení 4-4-2, tedy se dvěma středovými hráči?

V tuhle chvíli jsem ještě neviděl statistiky zápasu. Ale teď šlo o víc otevřený zápas než předchozí, kde jsme měli dominantnější držení míče. Viděli jsme to v 1. půli, cílem nebylo předržovat míč, ale dávat ho za soupeřovu obranu. Nebylo to tak, že jsme rozestavením 4-4-2 chtěli primárně získat dominanci v držení míče, ale že jsme chtěli být agresivnější do soupeřovy sestavy se třemi stopery. V první fázi utkání se to dařilo, dostali jsme se do tlaku, dařily se dlouhé balony, Sörensenovi, Pavelkovi. I systém 4-4-2 může vést k dominanci. Pokud se týká pouze dvou hráčů uprostřed hřiště, tak já to takhle nevidím, pomáhají tam i krajní záložníci, ať Daněk, nebo Jankto, a jeden ze dvou útočníků.

Hned jste postavil do branky posilu Matěje Kováře. Proč?

Získali jsme ho v posledních minutách přestupního okna. S jediným záměrem, aby chytal. Udělali jsme tenhle krok, protože jsme přesvědčeni, že to je lepší brankář než ty, které jsme měli do téhle chvíle. Samozřejmě si uvědomujeme, že to nebyly optimální podmínky pro start v prvním zápase. Přivedli jsme ho ale ze dvou důvodů. První je hrát, druhý vyhrávat. Bylo to těžké rozhodnutí, protože Holec nám v sezoně pomohl, v posledních zápasech chytal dobře. S Kovářem jsem byl spokojen, nebylo to pro něj lehké utkání. Podívám se, jak vypadaly situace před a při gólech, ale když jsem ho sledoval s míčem nebo při zákrocích, byl jsem klidný. I on na mě působil klidně.

Jste spokojen s kádrem? Spekulovalo se ještě o příchodu Dána Viktora Fischera.

Nikdy na veřejnosti neříkám, s kým a kdy jednáme. Necháváme to uvnitř klubu. Máme dobré vztahy s vedením, Rosa (Tomáš Rosický), Frank (František Čupr), Sivi (Tomáš Sivok). Každý den spolu mluvíme, diskutujeme o všem. O změnách v kádru, o hře, o tréninku. Jsem velmi šťastný za naší spolupráci. A taky jsem spokojený s kádrem. Měli jsme smůlu na zranění klíčových hráčů. Podívejte se na náš tým. Kolik nových hráčů dnes bylo v základní sestavě? Osm. Rosa dělá svojí práci dobře, ale chce to čas. Koukněte, kolik mají nových hráčů v základní sestavě ostatní týmy. Vidím dobré šablony v naší hře. Musí se vytvořit správné vztahy mezi hráči, když jich je tolik nových. Vážně to vezme trochu času.

Ale ve Spartě čas není.

Ano, to je pravda, já to vím, hráči to ví, Rosa to ví. Všichni jsme z výsledků skutečně zklamaní. I kvůli fanouškům, kteří za námi jezdí všude, jsou fantastičtí a my jim nemůžeme dát vítězství.

Jak dlouho bude Jakub Pešek po operaci kolena mimo hru? Do konce sezony?

Nemůžu komentovat, na jak dlouho to bude, i s ohledem na něj. V tuhle chvíli prostě není k dispozici a nebude.

Příště hostíte Baník i s vaším sparťanským předchůdcem Pavlem Vrbou. Bude to speciální zápas?

Nesoustředil jsem se do téhle chvíle, co nás čeká za soupeře. Pro mě není důležité, jestli je v týmu bývalý hráč nebo trenér Sparty. Kouč Baníku, pokud byl ve Spartě, tak o něm můžu mluvit s veškerým respektem. Přál bych si, aby přišli fanoušci. Můžu jim slíbit, že uvidí hráče, kteří budou bojovat, sprintovat, vydají ze sebe všechno, abychom utkání zvládli a vyhráli. Věřím, že společně s fanoušky to zvládneme.