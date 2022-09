Gning pálí a šetří se při bránění, jako Schick. Jarošík je shovívavý

23letý útočník v osmi zápasech nasázel čtyři góly, přidal dvě asistence. Když teď střídal, Stínadla burácela nadšením a realizační tým ho objímal, on zůstal klidný.

„Na tréninku nepůsobí zakřiknutě, ale skromně, tiše. Důležité je, že za něj mluví výkony,“ těší trenéra Jiřího Jarošíka. „Chceme, aby hráč přišel a hned hrál skvěle, dával góly, byl důležitou součástí. Tohle jsme ale asi nečekali.“

Ještě podzim 2021 strávil v senegalském klubu Stade de Mbour. V západoafrickém přístavním městě pod Dakarem, odkud před chudobou prchají migranti na lodích.

Gninga dostal do Evropy fotbal. Letos v lednu zakotvil v druholigové Vlašimi, pak v barážové odvetě mučil Teplice, načež ho koupily.

„Chtěli jsme ho hned, když jsme ho viděli v baráži, ale už předtím jsme ho sledovali. Líbil se nám,“ prozradil trenér Jarošík. „Dlouho se zdálo, že přestup nevyjde, byl jsem smutný. Nakonec se tady objevil a jsem rád: podává skvělé výkony a dává důležité góly. Ale je to o celém týmu, ne jen o něm.“

Do Česka ho přivedl agent Daniel Chrysostome. Ten, který vytáhl Abdallaha Simu přes Táborsko a Slavii až do anglického Brightonu. Ten, který se stará i o plzeňského Mohameda Tijaniho, zlínského Youbu Dramého, teplického Soufianeho Dramého, trnavského a exostravského Dyjana Azeveda nebo Cheicka Condeho z FC Curych.

„Gning je trošku svůj, spíš se soustředí na zápas,“ tvrdí brankář Filip Mucha. „V tréninku vypadá dobře, umí to prodat v zápase.“ V čem je svůj? „Nechci říct, že je odlišný, ale za prvé nám moc nerozumí, za druhé věci dělá, jak je zvyklý sám.“

Senegal je bývalá francouzská kolonie, proto 184 cm vysoký střední útočník mluví francouzsky.

„Občas něco řekneme anglicky, hodně věcí mu ukazujeme na tabuli, kýve hlavou, že tomu rozumí,“ usmívá se Jarošík. „Někdy s ním mluví francouzsky Dramé. O jazykové bariéře jsme věděli, měl s tím trošku problémy i ve Vlašimi. Ale zatím to nemá chybu, když dává góly.“

Už dostává lekce češtiny, navíc trenéři cizincům v klubu rozdali vypsaných dvacet až třicet českých slov, hlavně fotbalových výrazů. „I když tolik nemluví, tak když bude dál důležitý hráč, ostatní si k němu cestu najdou. To je normální,“ ví Jarošík ze zkušenosti; sám hrál v Anglii, Skotsku, Rusku a Španělsku.

Abdallah Gning slaví svůj druhý gól do sítě Sparty.

Podle Jarošíka se Gning, někdy nesprávně uváděný i jako Gningue, nesoustředí jen na zápasy, i na tréninku prý pracuje dobře. „Jeho sílu vidíte. Pomalu co šance, to gól. Ze začátku jsme ho málo využívali, dostal málo jednodušších balonů do šance. Kolikrát si je sám musel vypracovat, vyhrát osobní souboj, sprint. Čekal bych, že ho budeme víc zásobovat, ještě víc využívat, dávat mu míče po zemi. Jako při gólu Jablonci.“

Pak ještě víc prodá přednosti, které má. Jarošík je vypočítává: „Umí driblovat s míčem, podrží ho, je rychlý, má skvělý výskok, dobrou hru tělem a protisměrnou kličku, nepředvídatelné tahy. Prostě spoustu zajímavých věcí. S přechodem do 1. ligy se popral neskutečně.“

Samá pozitiva a gólové jistoty? Ne, mezery jsou, ale Jarošík je shovívavý. „Možná se někomu zdá, že se malinko šetří do obrany, ale mně to nevadí,“ nežádá to po něm trenér. „Asistenti mi říkali, že by kolikrát mohl hrát víc dozadu, ale to je stejný případ jako Schick. Do obrany se trošku šetří, ale ať si nechá tu sílu dopředu, v tom je silný. Deset ostatních musí máknout za něj, on pak rozhodne.“ A zase bude metat salta jako po gólu Jablonci nebo posílat srdíčka jako při duelu se Spartou.

Abdallah Gning během působení v Senegalu:

Teplice se pyšní objevem podzimu, ale Jarošík varuje, že je předčasné z něj dělat hvězdu. Snad kometu, to ano. „Zatím je v lize málo načtený, teď si ho soupeři budou daleko víc všímat, bude to mít těžší.“

Když se bude dál prosazovat, jeho cena poroste a Teplice třeba po čase zase pořádně zpeněží svého hráče. „V Čechách se umí vychválit hráč, který zahraje poločas nebo dva tři zápasy. Až bude dobrý půlrok, rok, jeho cena poletí nahoru, pak se můžeme bavit o dalším kroku. Teď musí držet vysokou laťku, co si nasadil, aby byl zajímavý a šel nahoru.“

A nahoru s ním můžou i Teplice.