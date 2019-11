Ztratili jsme výhodu. Už nemáme víc odchovanců, tvrdí zlínský Poznar

„Jsem Zlíňák, na Zlín nedám dopustit a náš úhlavní fotbalový nepřítel v kraji je Slovácko, takže v derby mám motivaci ještě větší,“ přiznává Poznar, který dal Slovácku ve své prvoligové kariéře tři branky.

Dlouho jste v derby dominovali. Poslední dvě ale vyhrálo Slovácko 1:0. Čemu to přičítáte?

V předchozích vzájemných zápasech bylo naší výhodou, že jsme měli v týmu spoustu Zlíňáků. Také proto jsme je pravidelně poráželi. Teď se to trochu vyrovnalo, Slovácko má možná navrch. A tím, jak nás nemohli dlouho porazit, se zmobilizovali. Nesli to nelibě a v posledních dvou zápasech to ukázali – byli o kousek lepší.

Do derby jdete po porážce 0:5 v Liberci. To asi není ideální konstelace.

Nejlepší možný způsob, jak na to zapomenout, je vítězství proti regionálnímu soupeři. Takže derby možná přichází v pravý čas.

Zlín - Slovácko Sledujte od 14.30 hodin online.

Můžete napodobit Slovácko, které vás v srpnu zdolalo poté, co v Jablonci podlehlo 0:6.

Vzpomněl jsem si na to, ale oni prohráli v Jablonci po lepším výkonu než my v Liberci. I tak je vysoká porážka důvodem k naší mobilizaci. Každý si musí uvědomit, že takhle body získávat nebudeme. Myslím, že jsme si to vyhodnotili dostatečně. Teď bude na nás, jestli se z toho poučíme. Doufám, že ano.

Bylo v týdnu v klubu dusno? Zvýšil trenér Kameník hlas?

Zápas v Liberci ho také dost nas..., takže to bylo na místě. Každý si musí uvědomit, co pro zápas udělal, proč to nevyšlo. Měli jsme videohodnocení, rozbor, ukázali jsme si chyby. Týmy za námi bodovaly a situace je vážná. Chceme doma vyhrávat, jako se nám to povedlo naposledy proti Olomouci. Udělat z našeho stadionu nedobytnou tvrz, kam budou soupeři jezdit neradi.

Slovácko je ale na rozdíl od vás v pohodě. Vnímáte, že jsou hosté favoritem?

Je pravdou, že je na tom daleko lépe než my. Četl jsem, že mají nejlepší podzim v historii. To je další motivace je porazit a přibrzdit.

Jenže to budete muset začít dávat více branek. Se třemi podzimními zásahy nejste spokojený, že?

Zpočátku to bylo dobré, pak jsem se ale zranil. A když jsem se vrátil, do šancí jsem se přestal dostávat. Ale už se cítím dobře. Teď přišla facka v Liberci, kde jsme se k ničemu nedostali. Je to i na nás útočnících. Musíme se v každé řadě zlepšit, tlačit se do útoku a začít střílet góly, protože nám chybí.