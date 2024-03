Plzeňský Chorý: Černáka jsem dojel, ale neprošlápl. Hraju na hraně možností

Na první gól přihrál v prvním poločase Hejdovi, šest minut před koncem za nerozhodného stavu bleskově využil přesilovku a trefou z malého vápna zajistil Viktorii tři body za vítězství 2:1.

„Vedli jsme, šance na zvýšení náskoku byly, ale pak jsme to nechali hráčům Jablonce trošku otevřené, oni využili jediné naší chyby a vyrovnali. Naštěstí se ukázal náš týmový duch, že do toho ještě umíme šlápnout, i když máme málo sil. Ten program byl fakt náročný, už jsme ke konci tahali nohy, ale dotáhli jsme to k vítězství,“ pochvaloval si plzeňský hrdina, jehož nyní čeká reprezentační sraz.

Přišla pro vás ta červená karta Polidara v 79. minutě v ideální moment, protože domácí tým se díky vyrovnávacímu gólu zvedal?

Ani bych neřekl, že se Jablonec nějak dostával do hry, protože ještě předtím šel Vydra sám na bránu, ale nedal. Pak vyvinul tlak na Polidara, ten ho fauloval, jasná červená, a misky vah se po vyrovnání obrátily. Balon jsme začali mít zase v držení my, pomohli jsme si druhou vstřelenou brankou a je to super, že máme tři body.

Je bilance jedna plus jedna vyvrcholením vaší aktuální pohody?

Samozřejmě se cítím dobře, ale to není jen otázka mojí pohody, cítíme se dobře všichni, táhneme za jeden provaz, ať je sestava jakákoliv. I kluci, co jdou z lávky, nám dokážou pomoct a to je známka toho, že jsme silní a pořád myslíme jen na ty nejvyšší příčky.

Neměl jste strach, že byste po faulu na Černáka mohl dostat červenou kartu, protože tu situaci zkoumal videorozhodčí?

Ani nevím, že se na to koukal VAR. Samozřejmě tam byla noha, dojel jsem ho, ale že bych ho nějak prošlápl, to určitě ne. Vždycky hraju na hranici svých možností, to by se pak mohl zkoumat každý faul.

A ještě ke kartám. Už jste měl žlutou, když jste fauloval Součka, neměl jste obavy, že byste mohl dostat druhou?

Určitě ne, protože jsem se díval na balon a chtěl jsem si ho pokrýt tělem. To by se takhle dalo ptát na deset dalších takových soubojů, které v zápase byly...

Teď vás čeká reprezentace, kolik sil zbylo po lize a evropském poháru?

Bude samozřejmě potřeba zrelaxovat, ale na takové zápasy čekáte celý život, každý se chce dostat do reprezentace, pozvánka mě těší, únava ze mě určitě rychle spadne a budu nachystaný.