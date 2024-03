PONEDĚLNÍK: Chorý bez červené, nálepky a realita. Kdo vydělal na Staňkovi?

Pavel Hapal tak nějak od začátku svého nástupu do žhavého trenérského křesla ostravského Baníku pravidelně slýchá spekulace o tom, zda by neměl už skončit, avšak po vítězství v Pardubicích ztrácí Baník na čtvrté Slovácko jen dva body a reálně hraje o poháry.

Jistě, zdaleka ne vše v Ostravě vyladil, domácí série nezdarů je deprimující, ale reálně má pozici pevnější, než může působit mediální obraz.

Ten většinou spoluvytváříme my, novináři. Na základě toho, co víme, vidíme, slyšíme, ale bohužel, přiznejme si to, někdy i na základě toho, jak se k nám dotyčný sportovec/trenér chová, jak vystupuje, jak ochotný je, nebo není.

Vůbec nejhorší je, když se do hodnocení promítají osobní vazby, byť ani to nejde za léta spolupráce úplně odbourat. A tak zatímco některý trenér je například pod tlakem médií ve střední skupině, jiný může být ve stejném klubu na podobné pozici v klidu. Předváděná hra? Otázka vkusu. Objektivní žurnalistika je prakticky mýtus, ale vždy by měla být férová. Na regionální i celostátní úrovni. Nikoli kamarádšoft za informace.

Sympaťák Kováč si nyní uškodil hulvátskými nadávkami na rozhodčího Szikszaye, který mu vyloučil dva hráče a pak poslal na tribunu i jeho. Brzy snad přijde omluva a Kováč chlapsky uzná, že to bylo už přes čáru, že zlobit se musí spíš na vyloučeného obránce Ortíze. Stejně jako učinil v minulosti, když při kritice brankáře Nity zmínil i jeho nadstandardní plat. Chybami se učíme, omluva je vždy lepší než hlava v písku.

Chorý ven! Ale za co?

Mediální obraz Tomáše Chorého by zlepšilo snad jen darování ledviny. Ano, plzeňský útočník si za to může sám, neměl se ohánět čelem po soupeři. Ale opravdu je nejzákeřnějším hráčem ligy?

Nikdy nebyl vyloučený, byť měl být, ovšem často se doslova volá po jeho vyloučení za každý zákrok.

Jako naposledy v Jablonci, když u lajny dohrál Černáka, třebaže ho do nohy vůbec netrefil. Šel tam zvláštně, nadivoko, což u tak velkého hráče působí nebezpečněji než u jiného, ovšem žlutá karta byla naprosto dostačující za kontakt jeho loktu se zády Černáka držícího se v bolesti za nohu.

Podobně jako když došlápl vedle mladoboleslavského brankáře. Znovu divný pohyb, zbytečně provokující, ale nezasáhl ho. Zatímco o Chorého zákroku se mluví pokaždé a někdy až hystericky, protože už nálepku rabiáta má, škaredý faul Žitného z Mladé Boleslavi na olomouckého Singhateha bez snahy hrát míč a respektu k soupeři projde bez většího povyku. Naštěstí neprošel díky videorozhodčímu.

Haškovi nechť dopomáhá Schick

Zatím pozitivní mediální obraz má nový trenér reprezentace Ivan Hašek, chytrý chlap, persona. Že pořád nevíte, na základě jakých výsledků asi za posledních dvacet let byl na nejprestižnější trenérskou pozici v zemi dosazený? Teď už je to fuk, hlavně ať je minimálně stejně úspěšný jako kritizovaný Jaroslav Šilhavý. K tomu mu dopomáhej Schick.

Zřejmě i z úcty ke svému předchůdci si na poslední chvíli rozmyslel záměr povolat diskotékové hříšníky.

V jeho první nominaci nechybí podle očekávání brankář Jindřich Staněk. Když ho Slavia kupovala z Plzně za milion eur a navrch přidala záložníky Matěje Valentu s Lukášem Červem, mnozí si ťukali na čelo. To chce mít Slavia tři gólmany s reprezentačním životopisem? Jenže Ondřej Kolář se bohužel nevrátil po kriminálním zákroku Kemara Roofea z Rangers do zdravotní, sportovní i psychické formy. Jsou to tři roky, co proti jeho obličeji Roofe hanebně namířil kolíky své kopačky.

Z transferu je nadšený především plzeňský boss Adolf Šádek. Ještě je brzy na hodnocení, ovšem jeví se jako povedený pro obě strany, ač pořád mohou být o něco veselejší nejspíš v Plzni, kde Staňka dobře zastoupil Jedlička v zádech s nadaným Baierem, jenž zaujal i Bayern.

Bravo, Viktorko! Ještě aspoň bodík, prosím

Viktorka slaví historický postup do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde narazí na Fiorentinu. A také Slavia se Spartou jí budou držet palce, aby uhrála aspoň potřebný bod do koeficientu, díky kterému Česko předskočí na desáté pozici Skotsko (sic!) a bude tak mít od sezony 2025/26 účastníka přímo v základní skupině Ligy mistrů.

Velký respekt před Plzní, která s menšími prostředky než pražská S skvěle reprezentuje český fotbal v Evropě. Ještěže trenérský matador Miroslav Koubek nezamířil po Hradci Králové, kde údajně ztrácel kabinu, na penzi. Nedal na nálepky. Ani Šádek na ně nedbá, věděl, koho a proč přivádí.

Navzdory drsnému konci si pochvalu za evropskou jízdu zaslouží také Sparta se Slavií. Škoda, že proti AC Milán nehráli sešívaní ani jednou v plném počtu. To by mohlo být jiné espresso.

Staněk proti Liberci předvedl za stavu 1:0 tři famózní zákroky proti opakovaně dorážejícímu útočníkovi Kulenovičovi, jenž trefil předtím i břevno a stal se smolařem Slovanu. Staněk, odchovanec Sparty, si získává slávistické fanoušky srdnatým, dominantním stylem.

Sparta po špatných výkonech dopředu i dozadu už potřebovala hlavně urvat výhru, proti Hradci Králové to zvládla i díky kiksu stopera Čiháka před rozhodujícím gólem. Riskantní rozehrávka je v moderním fotbale stále častějším důvodem k brankám na obou stranách. Snad ještě horší ale bylo následné Čihákovo splašené vystoupení na Haraslína ve snaze rychle odčinit, co způsobil. Vytvořil tak Kuchtovi dostatek místa pro klidné zakončení.

Vodháněl by zasloužil za uši

Bitvu o mistrovskou skupinu zvládla v komorní kulise Mladá Boleslav. Domácím to hodně usnadnil jejich odchovanec Jan Vodháněl v týmu Sigmy, když se žlutou kartou na kontě naprosto nepochopitelně zatáhl na půlce Karafiáta a po druhé žluté šel do sprchy. Proto není omluva, i když trenér Jiří Saňák vzal jeho vyloučení na sebe. Vodháněl by zasloužil vytahat za uši. Mimochodem dostal už osmou žlutou kartu v ročníku. Tohle od rozdílového ofenzivního hráče nechcete.

Rozdílový je i mladoboleslavský Vasil Kušej, který v zimě prodloužil smlouvu, leč po marodění se dostává do dřívější formy pozvolna. Až to přijde, bude i pro Ivana Haška zase tématem.

Velký obrat málem dotáhl Zlín proti Bohemians z 0:2, nakonec z toho byla plichta, ale v závěru mohli ševci i rozhodnout. Pochvalu si zaslouží útočník klokanů Erik Prekop za krásnou branku. Převzetí míče a zakončení mezi třemi obránci bylo bleskové, technicky dokonalé.

Velmi důležitý mač o záchranu zvládla po odvolání trenéra Jarábka Karviná, která přenechala poslední flek Českým Budějovicím. Výhru trefil v 93. minutě Iván z přísné penalty za ruku Alliho. Těžko soudit, zda sudí Všetečka kompenzoval své předchozí rozhodnutí, kdy za mnohem jasnější ruku Poulola penaltu pro domácí ještě nenařídil.

Pěkné ponedělí bez nálepkování.