Chorý: Musíme sbírat body, držet se Slavie zuby nehty

Teď už má ale v hlavě jen zítřejší zápas 25. kola Fortuna:ligy v Teplicích, který začíná na Stínadlech od 18 hodin. Před reprezentační pauzou by rád získal tři body.

„Ale čeká nás kvalitní soupeř. Jenže my teď nejsme v situaci, že bychom si mohli nějak vybírat. Pojedeme do Teplic vyhrát, máme našim fanouškům co vracet,“ potvrdil v rozhovoru pro klubový web vytáhlý forvard, že úkol pro nejbližší zápas je jasný.

Kozáčik a Hrošovský jsou v nominaci Slovenska Trenér slovenského národního týmu Pavel Hapal povolal na březnový sraz i dva plzeňské fotbalisty - Matúše Kozáčika a Patrika Hrošovského. Slováky čekají dva zápasy o Euro 2020, nejprve v Trnavě s Maďarskem (21. 3.) a pak ve Walesu (24. 3.). Ve výběru jsou také bývalí viktoriáni Martin Chrien, který je hráčem Benfiky Lisabon, odkud hostuje v týmu Santa Clara z Azorských ostrovů, a Michal Ďuriš z kyperské Famagusty. Mezi náhradníky jsou Erik Pačinda a Roman Procházka. (sou)

Zvlášť poté, co viktoriáni na Letné zcela selhali ve všech směrech a vedoucí Slavia jim zase odskočila na rozdíl šesti bodů. „Na Spartě jsme to hrubě nezvládli. Teď je zase jenom na nás, abychom ukázali, že na čelo patříme, že chceme o titul ještě zabojovat,“ naznačil Tomáš Chorý, že obhajobu nevzdávají.

Navíc zřejmě budou muset ve zbytku ligy odrážet atak třetí Sparty, která je na jaře zatím stoprocentní. K tomu budou ale potřeba zlepšené výkony. „My hlavně musíme být agresivnější v soubojích, víc si věřit. Asi by nám v Teplicích pomohl brzy vstřelený gól,“ zapřemýšlel 24letý rodák z Hané.

V týdnu se také ocitl mezi náhradníky na reprezentační zápasy v Anglii a s Brazílií. „Jsem rád, že si mě trenér všiml. Ale vím, že mě ještě čeká tvrdá práce, musím na sobě dál makat, abych se jednou do reprezentace opravdu dostal,“ naznačil, že ho zájem těší, ale příliš k tomu neupíná síly.

A prvořadá bude Chorého forma v dresu plzeňské Viktorie. „Soustředím se na výkony v Plzni, to je teď pro mě nejdůležitější,“ souhlasil útočník, jenž přišel na západ Čech před rokem z Olomouce.

První šanci ukázat se bude mít zítra v Teplicích. Pak má liga reprezentační přestávku a po ní hostí viktoriáni až v neděli 31. března od 17.30 hodin Bohemians 1905. „Delší pauza přijde vhod. Bude důležité nabrat síly, abychom ještě mohli Slavii nahánět,“ pokračoval Chorý.

„Musíme sbírat body, držet se Slavie zuby nehty. Dokud je šance, musíme udělat maximum. A věříme, že nás budou podporovat i fanoušci,“ doplnil útočník plzeňské Viktorie.