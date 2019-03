Po výprasku do Teplic. Plzeň chce vytáhnout kudlu ze zad, Straka je zpět

Fortuna liga má v pátek na programu od 18 hodin dva duely: desáté Teplice proti druhé Plzni, šestnáctá Dukla s patnáctou Karvinou.



Jde o důležité body. V boji o titul, Evropu i záchranu v nejvyšší soutěži.

„Jedeme do Teplic určitě vyhrát, protože máme fanouškům co vracet. Bohužel na Spartě přišla kudla do zad, vůbec jsme to nezvládli. Teď je na nás, abychom ukázali, že ještě chceme zabojovat o titul,“ řekl plzeňský útočník Tomáš Chorý.

Viktoria před týdnem podlehla na Letné 0:4. Soupeři vůbec nestačila, odjela s ostudou.

Teplice - Viktoria Plzeň pátek 18.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 0:1

„Tentokrát musíme do zápasu vstoupit daleko agresivněji, musíme zvládat souboje, věřit si. Určitě by nám pomohl rychle vstřelený gól, to nás vždycky nakopne,“ tvrdí Chorý.



Plzeň v Teplicích v rámci první ligy zvítězila v jediném z posledních šesti zápasů. Třeba v minulé sezoně Na Stínadlech po šňůře čtrnácti výher po sobě poprvé ztratila.

„Určitě tady budou chtít něco uhrát, protože musí vyhrávat každý zápas, když bojují o titul nebo o poháry. My jsme ale doma a také chceme bodovat. Nějaký plán máme, ale nechám si ho pro sebe,“ uvedl Pavel Drsek, asistent teplického trenéra Stanislava Hejkala.

Strakův start: Hlavně motivace, na víc není čas

Ligový zápas povede po šesti letech. A opět na pražské Julisce.

Když trenér František Straka v říjnu 2013 s Příbramí prohrál 0:4 na Dukle, byl odejit. Teď na stejném místě startuje svou karvinskou misi.

Cíl je zřejmý: zachránit první ligu.

„Máme málo času a já nejsem kouzelník. Jsou určité mechanismy, které jsou zajeté. Na druhou stranu se budu snažit klukům dát spíš motivační stránku, aby začali věřit tomu, co chtějí dělat, a abychom to utkání zvládli. Protože vím, že bude hlavně náročné na psychiku,“ prohlásil Straka, který se stal koučem slezského týmu teprve ve středu.

Dukla vstoupila do jara nadějnou domácí remízou 1:1 s Ostravou, ale pak čtyřikrát v řadě nebodovala. Po minulé porážce 1:2 ve Zlíně ale cítili Pražané velkou křivdu. Zlobili se a protestovali a za pravdu jim dala i komise rozhodčích.

Sudí Zdeněk Proske chybně uznal první zlínský gól a nesprávně proti Dukle nařídil pokutový kop v nastavení.

„Očekáváme spravedlivý zápas pro oba týmy, který jdeme vyhrát. Chceme navázat na druhý poločas ve Zlíně a využít obrovskou motivaci, kterou v sobě máme z tohoto utkání. Změnou trenéra v Karviné se pro nás nic nemění,“ konstatoval kouč Dukly Roman Skuhravý.

Dejvické mužstvo může povzbudit, že Karvinou v nejvyšší soutěži porazilo třikrát po sobě a prohrálo s ní pouze jednou v srpnu 2016.