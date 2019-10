Udržet nulu i sérii, velí před Jabloncem teplický stoper Shejbal

„Měli jsme smůlu ohledně sporných výroků sudích, jak potvrdila komise rozhodčích. Ale je to fotbal a my s tím nic nezmůžeme. Snad navážeme na naše dobré výkony a urveme něco i v Jablonci,“ přál si v klubové televizi před páteční severskou bitvou stoper Jan Shejbal.

Skláři ztrácejí na pátý Jablonec jen tři body. „V Jablonci to bývá vždy těžké. Je silný dopředu, ofenzivu má velmi dobrou. Viděl jsem to ostatně teď v derby s Libercem. My si přesto budeme chtít odvézt body!“ burcuje obránce, jenž se pevně usadil v základní sestavě Teplic. A i díky němu teď teplická defenziva patří k nejpevnějším v lize. Skláři dostali za 13 zápasů jen 13 gólů, lépe na tom jsou už pouze Slavia a Plzeň.

„Proti Spartě jsme ale měli i dost štěstí, hodně šancí jsme přečkali. Doufám, že teď navážeme spíš na ty předchozí výkony, co se defenzivy týká, a že Jablonec do šancí pouštět nebudeme. Zkusíme odvézt nulu,“ přeje si.

Díky povedené sérii jsou Teplice v dobré psychické pohodě. „Jsme rádi, že jsme se dostali z toho nepovedeného začátku. Ale neklesali jsme na mysli, věřili jsme, že se vyhoupneme výš. Je potřeba si vážit té série i toho, že se nám daří. Ale pořád musíme makat. Máme hodně bojovný styl, hrajeme to hodně nahoru. Jsou tam dva útočníci, díky této změně jsme pro soupeře nepříjemní,“ myslí si Shejbal.

Nepříjemný ovšem tradičně bývá i Jablonec. „Je to velmi zkušený tým. Musíme si dát pozor na Kroba, Sýkoru, Jovoviče či silového Doležala vpředu,“ zmínil jablonecké opory teplický asistent Pavel Drsek. Jablonec nemůže nasadit vykartovaného Hübschmanna či zraněného Matouška, Teplicím zase chybí Ljevakovič a Nazarov. Po karetním trestu se naopak vrací Petr Mareš.