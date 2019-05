Od dubna za pět! hodnotí teplický kouč Hejkal. Postaví tým od střechy

„Věk nezastavíte, ale Ljeva je hráč, který kdyby mohl, tak se pro tým roztrhá,“ vidí Hejkal, jenž s bosenským bojovníkem uzavřel džentlmenskou dohodu. „Bude nám k ruce, nebude už zřejmě nastupovat od začátku. On sám říká, budu trénovat, jezdit. A jestli mě tam dáš na tři minuty, nebo na půl hodiny, nechám tam maximum. Sám vidí, že na celé utkání už to není.“

Sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek ovšem upozorňuje: „Může ho polít živá voda. Já taky zažíval polosmrt po operaci achilovky, a pak jsem za trenéra Vavrušky odehrál všechno.“

Jak bude vypadat teplická sestava na podzim, to je teď velká neznámá. Až na malé výjimky to od Hejkala schytali prakticky všichni hráči. Od všech chce kouč víc.

„Potřebujeme hráče, co mají touhu po úspěchu. A to jsme na jaře cítili snad jen z krajních záložníků. Ale například u krajních obránců touha velmi ochabla a musejí hodně přidat. Hrají fotbal, který nebolí, je tam nízká náběhovost, podpora útoku, minimum centrů. Na tyto dva posty potřebujeme přivést konkurenci, ne-li přestavět celou obranu,“ uvažuje trenér.

Ani ostatní hráče nešetřil. „Střed obrany, tam máme dlouhodobější problém po odchodu Krále. Hledali jsme řešení, Hošek to nenaplnil, zkusili jsme dát Shejbala k Jeřábkovi, ale od něj čekám víc odvahy, rozehrávky, soubojů. Pokud by takto pokračoval, nerozuměli bychom si. Shejbal 80 procent utkání odehrál slušně, ale pak se nepochopitelně v nadstavbě uspokojil, to mu neprominu!“

Celá defenziva nepracovala podle Hejkalových představ. „Jsme nespokojení s hrou šestky, stoperské dvojice i krajních beků, spokojeni jsme s krajními záložníky, ale jen dopředu. A nespokojení jsme s hrou útočníků a středové trojice, ať tam byl, kdo tam byl,“ pokračoval v kritice.

„Ptám se, kde jsou Jindráček, Žitný, Kučera, Trubač? Kde máme góly a asistence od těchto středových hráčů, kteří jsou nositeli myšlenky a ofenzivy? Kanadské bodování nám zařídili pouze krajní záložníci Hora a Moulis; ve chvíli, kdy se Moulis zranil, soupeři pokryli Horu a my už neměli co nabídnout.“

Pokud má Hejkal oznámkovat tým za jaro, je hodně přísný. „Za březen plus pohár se Spartou bych dal dvojku, ale ten zbytek sezony, to je jasně za pět! Není přípustné, abychom se takhle prezentovali,“ nebere si servítky. „V dubnu nastal klasický teplický syndrom, uspokojení zkušených.“

I přesto chce dát hráčům ještě šanci, okysličení kádru je prý ale nezbytné. „Nutně potřebujeme posílit dopředu, naše gólová potence je nedostatečná. Chtěl bych dva hotové útočníky. Začínáme stavět dům od střechy čili od útoku, až pak to budeme stavět dolů.“