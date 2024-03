Čtyřgólový příděl, zásadní změny a odpich k titulu. A co teď, Sparto?

Dvě těžké prohry s konkurenty o nejvyšší příčky. Spojuje je výše skóre 0:4, tím však podobnost končí.

Staly se v různém období sezony. Sparta je také ve zcela jiném postavení v tabulce a především ve svém vývoji pod Priskem.

V říjnu 2022, kdy ve 13. kole prohrála 0:4 na Slavii, pod dánským koučem teprve začínala. Bylo to děsivě bolestné završení poznání, že takhle dál ne.

V následujícím utkání proti Slovácku (4:0) nastoupila už se třemi stopery, soupeřovy obrany trhali Čvančara, Kuchta a Haraslín. Proměnu během zimní přestávky dovršily příchody Kairinena s Lacim a střelecká forma uzdraveného kapitána Krejčího.

Sparta po prohraném derby ztrácela devět bodů na Plzeň, která měla odložený duel s Brnem k dobru. Na Slavii měla pětibodové manko. Zbývající tři zápasy do konce podzimu sice vyhrála, ale po jarní remízové premiéře v Olomouci ji Slavia odskočila na sedm bodů, zatímco Plzeň zadrhávala. Sparta se naopak rozjela, do konce základní části se dostala na první příčku, kterou v nadstavbě uhájila.

Aspiranti na titul a jejich los s kým a kde se utkají do konce základní části Sparta

doma: Hradec Králové, Mladá Boleslav, Ostrava

venku: České Budějovice, Bohemians, Olomouc Slavia

doma: Liberec, Bohemians, Olomouc

venku: Slovácko, Plzeň, Hradec Králové Plzeň

doma: Liberec, Slavia, Teplice

venku: Jablonec, Karviná, Slovácko

V současném ročníku sparťané nikoho nenahánějí, soutěž vedou od prvních kol. Ale ze slibného čtyřbodového náskoku na Slavii je po duelu v Plzni jen jednobodový. „Nevyšlo nám to, nefungovalo. V klíčových momentech jsme zkrátka nebyli dost dobří,“ řekl Priske po Plzni.

Nelze však očekávat, že by se v herním způsobu cokoli radikálně měnilo jako tenkrát v říjnu 2022. Mezi dvěma debakly tým prošel určitým vývojem a svou tvář se snaží pořád vylepšovat a zdokonalovat.

Fortuna liga má odehráno čtyřiadvacet kol. Následujících šest určí, která z pražských S půjdou do pětikolové nadstavby z první pozice, která přinese výhodu domácího prostředí v derby.

„Nic se nezměnilo. Pořád jsou tu tři týmy, které bojují o titul,“ řekl Priske. Nezavrhuje ani Plzeň, která po pěti výhrách za sebou na pražské rivaly stáhla manko na devět, respektive osm bodů.

„Je to pořád hodně. Ale je to zároveň důkaz, že jsme na správné cestě a jdeme správným směrem, když favority na titul dokážeme porážet,“ pochvaloval si plzeňský kouč Miroslav Koubek a zároveň připomněl podzimní triumf na Slavii.

Do konce základní části každý z konkurentů odehraje tři utkání doma i stejný počet venku. Při pohledu na los se zdá, že složitější cestu má Slavia, která hraje na Slovácku a právě v Plzni. Základní část zakončí v Hradci, který slávistům v minulosti v boleslavském azylu bral body. Doma proti Liberci, Bohemians i Olomouci obvykle neztrácí.

Sparťany čeká duel na hřišti sestupem ohrožených Českých Budějovic, na Bohemians a na závěr v Olomouci, kde například v minulé sezoně remizovala a v nadstavbě se na výhru 1:0 nadřela. Doma má příště Hradec, pak Mladou Boleslav a nevyzpytatelnou Ostravu, na hřištích soupeřů velmi nebezpečnou.

Plzeň se stejně jako Slavia představí na stadionu čtvrtého Slovácka, které však v jarní části podlehlo ve všech třech domácích zápasech Pardubicím, Spartě a naposled Jablonci. Jinak papírově složitý los Plzeň nemá, doma ji vedle Slavie prověří Liberec s Teplicemi a venku Jablonec s poslední Karvinou.

V minulé sezoně Slavia s Plzní na jaře nezvládly role favoritů, Sparta útočila ze závětří nejdřív hodně nenápadně, poté razantně.

Nyní nájezdy protivníků odráží. Má za sebou hodně složitý týden, před Plzní totiž dostala pět branek v osmifinále Evropské ligy od Liverpoolu. V součtu s předchozím bezbrankovým derby to jsou tři duely bez vítězství.

Teprve se ukáže, jestli jde o pokles, který může mít delší trvání, nebo jen o krátkodobý výpadek, který v různé fázi sezony postihne většinou každé mužstvo.

„Nechci mluvit o sobě a mých pocitech. Nejsme spokojeni. Hráči, realizační tým, fanoušci, celá Sparta. Pohráli jsme společně a pro nás všechny je vysoká porážka obrovským zklamáním. Omlouvám se, nejde o mě, ale o nás všechny,“ prohlásil Priske.

Spartu může do pohody vrátit pohárová odveta v Liverpoolu, byť je takřka jisté, že do čtvrtfinále nepostoupí. Ale přijatelný výsledek a solidní výkon by na nadcházející boje v české lize mohly mít prospěšný vliv.

Tým se potřebuje zklidnit a v těžkých situacích na hřišti líp vyhodnotit riziko při jejich řešení.

V neděli bez potrestaných Krejčího, Kairinena a Preciada hraje doma s Hradcem Králové, pak je reprezentační přestávka.