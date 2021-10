Sparťané o sebevědomí i oslavě po derby. Já měl víno s manželkou, líčil Vrba

„Už jsme chtěli tu sérii zlomit a udělat všem sparťanům radost. Sami jsme viděli, jak to lidé prožívali celý týden a chtěli Slavii porazit. Pro nás je to nyní závazek, aby se to opakovalo,“ doplnil ho v pondělí odpoledne v Brožíkově sále kapitán Bořek Dočkal.



Série, kterou zmínil, se, jak známo, táhla od března 2016. Čtrnáct soutěžních zápasů.

Až na začátku října se Sparta dočkala. Díky výhře 1:0 mohla od primátora Zdeňka Hřiba převzít klíč pro „vládce Prahy“.



„Vyhrát derby po dlouhé době byla úleva. Není to jen o předávání klíče. Je to o tom, jak nám to pomůže psychicky do dalších zápasů, jak nám to pomohlo v tabulce,“ vysvětloval Dočkal po slavnostním ceremoniálu.

„Vzali jsme body našemu největšímu konkurentovi v lize. Z různých úhlů pohledu to pro nás bylo velice důležité utkání. Jsme rádi, že se to po letech konečně povedlo.“

Dočkalovy emoce byly ještě umocněné tím, že zažil předchozí sparťanské vítězství, ale předávání klíče si z tehdejších časů nevybavoval.



To pro kouče Vrbu šlo z mnoha úhlů o nový zážitek, vždyť Spartu vede teprve od února. Slavii nicméně na její lavičce dvakrát čelil a prohrál, proto vypíchl, jak důležitý triumf v derby, který přišel takřka bezprostředně po důležitém domácím vítězství 1:0 nad Rangers v Evropské lize, pro práci s mužstvem je.

„Hráči jsou po posledních zápasech přesvědčení o tom, že můžeme bojovat o nejvyšší příčky a máme na to, abychom ligu ještě hodně zdramatizovali,“ prohlásil Vrba.



Chtělo to čas Dočkal o návratu po zranění kolene „Doufal jsem, že návrat do hry bude rychlejší. Když jsem si pak říkal, že už bych se mohl zapojit i do zápasu, tak čím blíž byl, tím víc jsem na to tlačil, abych byl k dispozici. Ale ono to prostě nešlo. Chtělo to čas. V tomhle ohledu mi hodně pomáhá i reprezentační pauza, že se můžu v klidu dotrénovat.“

„Věřím, že to týmu hodně zvedne sebevědomí,“ doplnil trenéra Dočkal. „V naší hře jsem totiž viděl rezervy v tom, že jsme naplno neukazovali kvalitu, kterou reálně máme. A to je pak právě hlavně o sebevědomí, které získáváte zvládnutím těžkých zápasů, jako byly ty s Rangers a Slavií.“



Sparťané si dlouho očekávaný úspěch proti odvěkému rivalovi užili po všech stránkách, podle Dočkala vítězství ve 300. derby oslavili decentně.

„Mohli jsme si to dovolit, protože jsme od trenéra dostali volno. Užili jsme si to, proběhlo to rozumně a v mezích. Bylo to fajn. Když se takový zápas povede, patří k tomu, že si to užijeme a společně to oslavíme,“ líčil Dočkal.

Trenér Vrba na dotaz ohledně dvou dnů volna a obav z následků reagoval s úsměvem. „Kdybych se měl bát, tak je musím držet na stadionu i přes léto a Vánoce. Hráči vědí, co dělají. Byli by jen sami proti sobě, kdyby si něco pokazili,“ řekl kouč, který si po duelu se Slavií naordinoval odpočinek doma na Moravě.

„Potřeboval jsem si oddychnout, protože to bylo náročné období. Ani jsem si s hráči v Praze nic nedal. S manželkou v Přerově jsme si otevřeli láhev dobrého vína, tomu se nebráním,“ dodal.