Hřib předal sparťanům klíč od Prahy. Hezká tradice, usmíval se Dočkal

Pavelka byl na původním listu hostů, jenže o víkendu byl dodatečně povolán do národního týmu a na zvláštní ceremonii jej zastoupil spoluhráč.

Když místo jeho příjmení zaznělo to Pavelkovo, Sáček byl chvilku samozřejmě terčem rýpanců i potutelných posměšků od ostatních členů letenské výpravy. Při následných oficialitách už se úsměvy mísily s hrdostí.

Primátor Hřib sparťanům k vítězství nad Slavií (1:0) v posledním ligovém kole gratuloval a také jim děkoval, že propagují sport a zdravý životní styl.

„Jsme rádi, že zde můžeme stát,“ poznamenal sparťanský generální ředitel František Čupr pár okamžiků před tím, než od Hřiba převzal symbolický klíč od hlavního města. „Je to důležitý symbol a myslím, že si ho zasloužíme. Chceme si ho samozřejmě udržet i přes další derby a sezony.“



Kromě přijetí zvláštního prezentu, který posledních pět let patřil Slavii, se sparťané v Brožíkově sále také zapsali do objemné návštěvní knihy a ochotně pózovali přítomným fotografům i televizním štábům.

„Musím říct, že byla úleva derby po dlouhé době zase vyhrát,“ neskrýval kapitán Bořek Dočkal. „Je to hezká tradice, která k derby trošku patří,“ přemítal nad významem klíče. „Po vyhraném zápase to každého trochu napadne, proběhne tam, že nás čeká i tahle událost. Je to zpestření.“



„Je to taková zajímavost, ale pro mě to znamená samozřejmě to, že jsme konečně porazili Slavii. Je pro nás výzvou a trochu závazkem, aby to příště netrvalo tak dlouho jako tentokrát,“ navázal trenér Pavel Vrba. „Těší mě, že se nám to podařilo a po dlouhé době si klíč vyzvedla na radnici Sparta.“