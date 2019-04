Karvinští se chtějí na Spartě opřít o Dreksu: Je to velký lídr

Karvinské potěšily minulé dva domácí duely, v nichž s Baníkem a se Zlínem nedostali gól. Na čisté konto čekali 15 zápasů... „Nula vzadu je důležitá, to je základ,“ prohlásil karvinský stoper Milan Rundič.

Sparta vs. Karviná Online reportáž v neděli od 17 hodin

„Je znát, že na sebe více mluvíme, máme to vzadu uspořádanější a mně se tím pádem lépe chytá,“ řekl karvinský brankář Martin Berkovec.

Karvinským pomohl návrat zkušeného stopera Pavla Dreksy do sestavy. „Dlouho netrénoval, to je třeba vzít v potaz,“ připomněl Berkovec, že Dreksa kvůli potížím s achilovkou chyběl osm měsíců. „On si to ale v obraně díky svým zkušenostem oddiriguje. Když nás vzadu mluví víc, je to vidět.“

Milan Rundič podotkl, že s Dreksou je karvinská obrana pevnější. „Je velký lídr na hřišti, má velké zkušenosti, všichni to cítíme. Musíme ale na sebe pořád mluvit.“

Rundič připustil, že takový hráč Karvinským chyběl. „Podobná autorita nám v kabině scházela. Jeho návrat se odráží na našich výsledcích,“ uvedl Milan Rundič.

Karvinští jdou do zbývajících dvou kol základní části ligy se čtyřbodovým náskokem před Duklou Praha. „To je sice hezké, ale čeká nás ještě nadstavba a tam se budeme mlátit mezi sebou,“ uvedl Martin Berkovec. „Pro nás už je každý zápas klíčový.“

V nadstavbové části se o udržení utká nejhorších šest týmů jednokolově každý s každým. Poslední sestoupí přímo, celky na 14. a 15. místě čeká baráž s třetím a druhým týmem národní ligy.