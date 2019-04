Kdo proklouzne mezi elitu a kdo bude hrát o Evropu? Fotbalová liga vrcholí

Tři zápasy v Praze, tři zápasy na Moravě. Zbylé dva v Liberci a v Příbrami. Tam dorazí Viktoria Plzeň, která stále drží titěrnou naději na první příčku po základní části: na Slavii aktuálně ztrácí pět bodů.



Napínavý je boj o nejlepší šestku, kterou už kromě Slavie, Plzně a Sparty má jistou také Jablonec. A dál? Ostrava? Liberec? Boleslav? Olomouc? Nebo snad Zlín a Teplice?

Fastav Zlín - Slavia neděle 17.00, rozhodčí Královec, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy

Zlín: Rakovan - Matejov, Buchta, Gajič, Bartošák - Hlinka - Holík, Jiráček, Hnaníček, Čanturišvili - Poznar. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Stoch - Škoda.

Slávisté znovu budou muset přepnout z načančaných kulis evropských pohárů do reality českého fotbalu. Ze Stamford Bridge, čtyřicetitisícového stánku londýnské Chelsea, na zlínskou Letnou, kde chybí polovina protilehlé tribuny.



„Naše evropská cesta nám dala obrovské zkušenosti,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský po čtvrtečním vyřazení ze čtvrtfinále Evropské ligy. Slavia podlehla v odvetě Chelsea 3:4.

Proti Zlínu slávisté nemohou obléct tradiční sešívané dresy, protože v červenobílé kombinaci tentokrát vyběhnou domácí.

‼️Unikátní RETRO DRESY poprvé v celé své kráse



Při výrobě těchto dresů jsme se inspirovali dvacátými a třicátými léty minulého století, ve kterých tehdejší ševci rozdávali radost na fotbalových trávnících.



V neděli se v nich naši hráči představí v utkání s @slaviaofficial. pic.twitter.com/UILOY3mJrL — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) 17. dubna 2019

Při příležitosti sta let od založení klubu nastoupí Fastav v kombinaci, kterou zlínští fotbalisté nosili v průběhu dvacátých a třicátých let minulého století. Na výročním trikotu nechybí výrazný límec u krku a bílé šněrování, součástí dresu je také značka tehdejšího sponzora Bati.



Příbram - Viktoria Plzeň neděle 17.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Jablonský - Mingazov, Kingue, Květ, Rezek - Matoušek - Fantiš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Brabec, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kopic - Chorý.

Plzeň před týdnem šťastně porazila 2:1 Ostravu, čímž se ještě neodstřihla od možnosti poskočit před startem nadstavbové části na první příčku. Příbrami má po podzimu co vracet, v listopadu s ní ve Štruncových sadech sotva remizovala 1:1.

„Musíme zlepšit finální fázi, která nás trápí. Třeba posledně proti Baníku jsme měli spoustu nedotažených akcí po křídle,“ vzpomněl Pavel Vrba.

Příbram pod novým koučem Romanem Nádvorníkem uspěla v domácím prostředí proti Opavě (3:1), jenže venku oba zápasy ztratila, bez vstřeleného gólu prohrála v Jablonci (0:3) i na Slovácku (0:2). Může obrat mistra?

„Nebude to nic jednoduchého. Příbram bojuje o život a nikdy není příjemné hrát proti takovým mančaftům. My se ale musíme soustředit na sebe a doufám, že v Příbrami vyhrajeme. Chceme být co nejblíž Slavii,“ doplnil obránce Jakub Brabec.

Sparta - Karviná neděle 17.00, rozhodčí Marek, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Karlsson, Hložek, Sáček, Frýdek, Plavšič - Tetteh. Karviná: Berkovec - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner.

Jediné sparťanské utkání mezi dvěma derby. To první na Slavii skončilo před týdnem remízou 1:1, další se hraje v Edenu v rámci semifinále národního poháru ve středu.

„Minulý ani ten příští zápas proti Slavii v hlavách mít nebudeme. Před našimi fanoušky hrajeme vždy naplno a pokaždé chceme vyhrát,“ řekl obránce Lukáš Štetina.

Sparta na podzim v Karviné zvítězila 3:1 a své první ligové minuty tam odehrál šestnáctiletý Adam Hložek. O necelý půlrok později už je důležitou součástí základní jedenáctky.

„Neplánujeme žádnou výraznější rotaci sestavy, vyberu nejlepší z těch hráčů, kteří budou fit,“ slíbil kouč Zdeněk Ščasný, jenž se bude muset obejít bez Guélora Kangy. Gabonský záložník dostal v posledním utkání dvanáctou žlutou kartu v sezoně a do konce základní části nenastoupí.

Předposlední Karvinou povede na Letné bývalý sparťanský kouč František Straka. Když přijel jako soupeř naposledy, Sparta zvítězila 4:0. Psal se rok 2013 a Straka tehdy koučoval Příbram.

Baník Ostrava - Opava neděle 17.00, rozhodčí Berka, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (Mešaninov), Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič, Diop. Opava: Šrom - Schaffartzik, Svozil, Simerský, Helebrand - Zavadil, Jursa - Stáňa, Janetzký, Zapalač - Smola.

Vypjatý slezský souboj v listopadu lépe zvládl nováček z Opavy, jaká bude odveta?

Ostrava je na pátém místě a může si v případě vítězství pojistit účast v nadstavbě o titul. Opava se zase chce vyhnout bitvě o záchranu, proklouzne mezi nejlepších deset a zahraje si o Evropu? Z jedenáctého místa ztrácí jen dva body...

„Oběma týmům jde o hodně, o to zajímavější to bude,“ věří ostravský trenér Bohumil Páník.

Baník před týdnem podlehl v Plzni 1:2. Po utkání se cítil ukřivděný mimo jiné proto, že rozhodující gól zaváněl ofsajdem.

„I když jsme v Plzni neměli body, byli jsme morální vítězové. Pro sebevědomí hráčů je to kolikrát víc než nějaké upocené vítězství. Všichni ze sebe vydali maximum, a ten fotbal měl svou kvalitu,“ chválil Páník.

Poprvé od lednového přesunu nastoupí proti svému bývalému klubu Nemanja Kuzmanovič. Na podzim kapitán Opavy, nyní jedna z ostravských opor.

„Zatím mi to asi ještě moc nedochází, beru to utkání jako každé jiné, i když vnímám, že pro mě bude trochu zvláštní. Těším se na kluky, s kterými jsem donedávna hrál a samozřejmě věřím ve vítězství Baníku.“

Bohemians - Jablonec neděle 17.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Vacek, Jindřišek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Chramosta.

S dalším domácím zápasem Bohemians opět ožívá hrozivá bilance zelenobílých na vlastním hřišti: jediné vítězství v sezoně loni v červenci, od té doby osm remíz a pět porážek.

Od začátku jarní části sezony dokonce tým trenéra Martina Haška na vlastním stadionu nevstřelil žádný ligový gól. A to je bída.

„Před sezonou jsme chtěli být v prostřední skupině, což je momentálně jen teorie. Vinou řetězců zranění nebylo v našich silách to zvládnout,“ lituje kouč Martin Hašek.

Fotbalisté Bohemians sice před týdnem překvapili vítězstvím v Teplicích, jenže z třináctého místa ztrácí na desáté pět bodů. Spíš budou mít ve skupině o záchranu co dělat, aby se vyhnuli ošidné baráži.

„My se ale musíme připravit na náročné utkání. I když Bohemka doma tolik výher neposbírala, vytvářela si šance. Například v Teplicích vyhrála zcela zaslouženě,“ chválil Petr Rada, kouč Jablonce.

Ten ví, že bude hrát v květnové nadstavbě s nejlepšími, v posledních dvou kolech základní části bude bojovat o co nejlepší výchozí pozici.

Slovan Liberec - Slovácko neděle 17.00, rozhodčí Rejžek, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Kozák. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Divíšek - Daníček, Havlík - Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc.

Liberec v minulém kole zvládl přímý duel o elitní skupinu, zvítězil 2:1 v Mladé Boleslavi a posunul se na šestou příčku. V základní části ho kromě Slovácka čeká ještě výjezd do Karviné.

Pokud současnou pozici udrží, nadstavbu by odstartoval domácím utkáním proti prvnímu, čili s největší pravděpodobností proti Slavii.

Slovácko po třech zápasech bez vstřeleného gólu minule porazilo Příbram 2:0 a stále může směle pokukovat po účasti v prostřední skupině o Evropu. Tým z Uherského Hradiště je dvanáctý a na desáté Teplice ztrácí dva body.

„Myslíme na to, ale v Liberci musíme něco uhrát, to bude klíčové,“ tuší slovácký Tomáš Zajíc. „Slovan má řadu šikovných hráčů, útočníka Kozáka, takže nás rozhodně nečeká jednoduché utkání. My se tam však jedeme porvat o body a věřím, že jim nenecháme nic zadarmo.“

Poslední venkovní vítězství ovšem Slovácko zapsalo na začátku února ve Zlíně (1:0), od té doby získalo ve třech zápasech u soupeřů pouze jeden bod.

Sigma Olomouc - Teplice neděle 17.00, rozhodčí Dubravský, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Chvátal - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Falta - Dvořák - Yunis. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Ljevakovič, Kučera - Hora, Trubač, Žitný - Kuchta.

Další z klíčových zápasů, který napoví o složení skupin pro nadstavbovou část. Osmou Olomouc a desáté Teplice dělí v tabulce pouze dva body a oba týmy mají po posledních výsledcích co napravovat.

Sigma minule padla v Opavě, Teplice před zmíněnou porážkou od Bohemians nestačily ani na Baník. A teď mají starosti, aby se nepropadly do balíku, který se bude bít o záchranu.

„Zanalyzovali jsme důvody neúspěchu, pojmenovali jsme je. Brali jsme si hráče individuálně na videorozbor, ukázali jsme jim, kde jsou příčiny. Musí být víc odvážní,“ nabádá trenér Stanislav Hejkal.

„Chceme skončit co nejvýše a bojovat s týmy z prostřední skupiny o baráž o Evropskou ligu,“ nastínil Jakub Hora, nejlepší teplický střelec.

Dukla - Mladá Boleslav neděle 17.00, rozhodčí Houdek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Podaný - Hadaščok, González, Holík. M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka - Hubínek, Tatajev - Bucha, Přikryl, Mešanovič - Komličenko.

Poslední Dukla na vítězství čeká přes měsíc. V polovině března doma sice porazila Karvinou 2:1, jenže následovaly tři porážky a průšvih jednoho ze čtyř pražským týmů v lize se blíží. Nebo ne?

Tým z Julisky se chce vyhnout přímému sestupu, který po odehrání skupiny o záchranu potká právě šestnáctý tým tabulky. Patnáctý a čtrnáctý si to rozdají s druhým a třetím druholigistou v baráži.

„Podle starého modelu bychom z ligy už spadli, ale nyní máme druhou šanci. A pokud v životě dostanete druhou šanci, máte tři možnosti, jak s ní naložit. Buď jste jelito a promarníte ji, nebo ji využijete naplno, nebo vás alespoň zkoncentruje a na něco upozorní. Víme, že to nebudeme mít jednoduché, ale je to pro nás příležitost, a když na ni budeme připraveni, zvládneme to,“ věří trenér Roman Skuhravý.

Dukla ztrácí na patnáctou Karvinou čtyři body, na čtrnáctou Příbram dokonce deset.

A Boleslav? Ta minule s Libercem přišla o jarní neporazitelnost a je sedmá. V boji o nejlepší šestku se však nevzdává.

„Bohužel to ale aktuálně nemáme ve svých rukou, nezáleží to jen na nás “ mrzí kouče Jozefa Webera. Jeho tým kromě Dukly čeká před nadstavbou ještě domácí duel se Zlínem.