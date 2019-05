Trenér Svědík: Děkuji fanouškům, že se vydrželi dívat až do konce

Jeho tým si záchranu zajistil už dvě kola před koncem. Při dohrávání soutěže pak nejprve remizoval 0:0 na hřišti už jistě sestupující Dukly, doma pak předposlední Karvinou zdolal 2:0.

„Většinu času jsme dobývali. Karviná se snažila hrát na brejky, někdy jsme jim lehce věnovali míč, a oni tak mohli jít do otevřené obrany, tím jsme si to sami dělali těžší,“ uvědomoval si kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

„Chtěli jsme se s fanoušky rozloučit pěkným fotbalem, ale to se nám proti Karviné, která navíc nastoupila oslabená, vůbec nepodařilo. Naštěstí jsme aspoň vyhráli,“ poznamenal záložník Lukáš Sadílek.

Právě on zápas proti snaživým karvinským mladíkům rozhodl, trefil se na koncích obou poločasů.

Nejprve do brány usměrnil Daníčkův křížný pokus. „Chtěl jsem vystřelit, tlačit míč na zadní tyč, ale trochu mi to sjelo,“ přiznal Daníček a ocenil střelce. „Musíme být po gólech hladoví a tlačit se do brány. Sáďa to odmakal, tak dostal odměnu.“

V nastaveném čase zápasu Sadílek kuriózně zakončil poté, co k němu přes brankáře Berkovce propadl Divišův centr ze strany. „Čekal jsem, že do mě brankář naběhne, tak jsem se kryl a míč mě trefil do ruky. Ale každá branka se počítá,“ smál se Sadílek. „Jsem rád, že jsem dal dva góly, aspoň tím jsem pomohl k vítězství, ale ani ode mě to nebylo ono.“

Slovácko zvládlo nadstavbovou skupinu o záchranu bez porážky. Ve všech třech domácích utkáních zvítězilo s celkovým skóre 11:2, venku uhrálo dvě bezbrankové remízy.

Díky tomu tým skupinu ovládl o dva body před Opavou a v celkovém hodnocení obsadil jedenáctou příčku.

„Sezona se nerozjížděla moc dobře, ale pak jsme chytli vlnu a na konci jsme taky neprohráli několik zápasů,“ těšilo Sadílka. „S nadstavbou můžeme být až na dva venkovní zápasy spokojení. Zvládli jsme to s přehledem a zachránili jsme se zaslouženě.“

„Asi jsme potvrdili nějakou kvalitu, bohužel to ale bylo jen ve spodní skupině. Hrát ji není nic příjemné, takže nejsem se sezonou spokojený. Příští rok už to znovu zažít nechci,“ poznamenal Daníček.

Premiérový ročník ligy rozšířený o nadstavbovou část ho nenadchl. „Podle mě by byla liga stejně napínavá, pokud by zůstalo třicet kol.“

Hráči Slovácka budou mít nyní volno do 14. června. O změnách v kádru zatím jasno není, jisté jsou jen návraty záložníků Dominika Janoška do domovské Plzně a Jaroslava Diviše do Mladé Boleslavi, odkud ve Slovácku hostovali.

„Rádi bychom kádr okysličili a vzhledem k tomu, že má tým problémy s ofenzivou, budeme hledat především posílení na posty útočníka nebo krajního záložníka,“ naznačil trenér Svědík.