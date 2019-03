Nasadí Slovácko posilu Hološka už proti Mladé Boleslavi?

Start pětatřicetiletého hráče v sobotním domácím duelu proti Mladé Boleslavi je ale nejistý, klubu se totiž příchod Hološka, jenž před pár dny rozvázal kontrakt ve Slovanu Bratislava, do pátečního večera nepodařilo dokončit.

„Doufáme, že se jeho příchod potvrdí a bude za nás moct hrát,“ věří asistent trenéra Michal Šmarda.

Slovácko šlo do jara s jediným čistokrevným útočníkem Tomášem Zajícem. K němu sice přibyl i Haris Harba, kterému ale chyběla zápasová praxe a klub s ním počítá až v pozdějším období.

Na hrotu sice může nastupovat i záložník Jaroslav Diviš, ten by ale dnes kvůli dohodě klubů neměl nastoupit, protože ve Slovácku hostuje právě z Mladé Boleslavi.

Ve středočeském klubu v minulosti působil i hlavní kouč Martin Svědík, který rovněž může jen usednout na tribunu. Disciplinární komise mu dala dvouzápasový trest za vulgaritu pronesenou k rozhodčímu při pondělní prohře 0:4 na Slavii.

Svědíkovi uškodil obdobný trest z podzimu, kdy ještě působil ve druholigové Jihlavě. I tenkrát jej na lavičce zastoupil asistent Šmarda, který tým přivedl k výhrám 1:0 na Žižkově a v Prostějově.

„Bylo by skvělé, kdyby to dopadlo stejně,“ usmál se Šmarda. „Je to kolektivní práce a teď v domácím prostředí nebude v komunikaci s trenérem problém.“

Svědík bude na lavičce chybět v zápasech, které už můžou naznačit, jestli bude tým hrát nadstavbovou prostřední skupinu, nebo o záchranu. Slovácko je nyní deváté, osmá Mladá Boleslav má o dva body více. Opava, kde se slovácký celek představí za týden, je jedenáctá s dvoubodovou ztrátou.