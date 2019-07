Po bosenském porazilo Slovácko také slovinského šampiona

„Výhry jsou cenné, ale byla to pro nás příprava v plném tréninkovém zatížení, nešlo až tolik o výsledek. Ale ve hře byly vidět posuny, rozdíl oproti zimě je znát, všechno si sedá, vazby mezi hráči jsou lepší. A kluci pracovali výborně, některé výkony byly vynikající. Teď to hlavně udržet do ligy,“ přeje si asistent trenéra Michal Šmarda.

Ten nadšeně hodnotí celé soustředění v lázeňském městečku Rogaška Slatina u hranic s Chorvatskem. „Vedení odvedlo při přípravě skvělou práci.“

Celý kemp s týmem absolvoval útočník Pavel Dvořák, který je po příchodu na roční hostování s opcí z Olomouce zatím jedinou posilou Slovácka.

„Známe ho dlouho,“ připomněl Šmarda, že slováčtí trenéři už Dvořáka vedli v Jihlavě. „Pro tým bude přínosem,“ nepochybuje.

Slovácko naopak rychle ukončilo testování tří zahraničních hráčů.

„Máme na naše hráče nějaké nároky a ti testovaní momentálně nebyli lepší nebo třeba dostatečně kondičně připravení, aby to tady zvládali. Některým jsme ale řekli, že je budeme dál sledovat,“ poznamenal slovácký asistent, který věří, že v nejbližší době se podaří posílit ofenzivu mužstva. „Vedení na tom neustále pracuje, snad se to podaří posunout.“

Před začátkem nového ligového ročníku čeká Slovácko ve středu od 18 hodin ve Strání duel se Senicí a v sobotu od 11 hodin v Uherském Hradišti generálka proti Trenčínu.