Slovácko čekají ve Slovinsku tři pohároví účastníci

Slovácko odjíždí do lázeňského městečka Rogaška Slatina u hranic s Chorvatskem dnes. Ve středu nejprve svěřence kouče Martina Svědíka čeká dvojzápas proti Balzanu, šestému týmu maltské ligy a vítězi tamního poháru, a Sarajevu, které letos ovládlo bosenskou ligu i pohár.

„Chtěli jsme, aby nás ráno čekal slabší soupeř a odpoledne silný,“ poznamenal sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

V sobotu cestou domů se pak výprava zastaví v Mariboru, kde se střetne s místním vítězem slovinské ligy a finalistou poháru.

„Tím dobře prověříme, jakou máme sílu,“ nepochybuje Šumulikoski.

V klubovém autobusu, který se vydá z Uherského Hradiště na jih, by neměli scházet obránci Franič s Divíškem a záložníci Navrátil s Hellebrandem, kteří kvůli drobným zdravotním potížím vynechali sobotní přípravný zápas ve Strání, v němž Slovácko gólem Kalabišky porazilo 1:0 Skalici.

Šanci, že se udrží v kádru, nadále mají i záložníci Tischler a Vasiljev, kteří se do Slovácka vrátili z hostování. Otazník je u šestnáctiletého útočníka Filipa Vechety, jenž zaujal ve dvou přípravných zápasech.

„Ještě jsme se nerozhodli. Kvůli dlouhé dorostenecké sezoně neměl volno, má taky školní povinnosti. Je mladý, nechceme jeho posun uspěchat,“ řekl slovácký manažer směrem k velkému klubovému talentu, který byl nedávno také na stážích v anglickém Fulhamu a italském Juventusu.

Slovácko se také snaží ofenzivu posílit. „Řešíme to denně, ale stále se nám nedaří s hráči z různých důvodů domluvit,“ povzdechl si Šumulikoski, jenž však věří, že do týmu už při soustředění nové jméno přibude. Dorazit by měli také dva zahraniční hráči na zkoušku.

Ve Slovácku už byl dvacetiletý ofenzivní záložník či útočník z Bosny Imad Rondič, dvoutýdenní testy kmenového hráče pražské Slavie ale klub předčasně ukončil. „Zranil se,“ vysvětlil Šumulikoski.