Slovácko chce vylepšit útok, přípravu začalo bez posil

Vylepšit útočnou sílu týmu chce před startem dalšího prvoligového ročníku trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. Prázdné hráčské skříňky už má v kabině, posily ale na pátečním startu letní přípravy chyběly.

Jediným novým jménem je Imad Rondič. Dvacetiletý ofenzivní záložník či útočník, který byl před několika lety nejlepším střelcem juniorské ligy v Bosně, je kmenovým hráčem pražské Slavie, za niž při čtyřech jarních startech v české juniorské lize třikrát skóroval. Předtím strávil podzim hostováním v druholigovém Žižkově (10 zápasů, 2 góly).

„Je tady na dvoutýdenní zkoušce. Stejně tak by v příštích dnech měli na testy přijít další dva až čtyři převážně zahraniční hráči. Pokud se něco z toho povede, bude to pro nás něco navíc,“ uvažuje sportovní manažer týmu Veliče Šumulikoski.

To skutečné posílení by ale mělo být jiné.

Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

„Jsem realista, musí to být v možnostech Slovácka, podle toho to i vybíráme. Změn sice nebude hodně, ale kádr potřebuje trošku okysličit,“ zdůrazňuje kouč Svědík. „Defenziva je tak nějak srovnaná, byť i tam chceme drobné změny. Ale je hlavně potřeba, aby někdo přišel do ofenzivy. V útočné fázi máme největší problém posledních dvacet metrů od brány, tam už to ale je na kvalitě hráčů. Všichni to víme, uvidíme, jestli se nám to podaří.“

„I majitel se nám snaží pomáhat, abychom trenérovi vyšli v posílení co nejvíc vstříc a aby v kádru byla větší konkurence, ale je to složité,“ povzdechl si Šumulikoski. „Všichni si představují být v Praze, ale třeba já se jako hráč nikdy nedíval na město. Kariéra je kratší, než se zdá, je lepší hrát v menším městě a vydělávat, hrát a zviditelňovat se. Třeba vás pak někdo koupí za obrovské miliony,“ říká bývalý fotbalový světoběžník váhajícím adeptům.

O posílení útoku usilovalo Slovácko už v zimě, kdy přišel Bosňan Haris Harba, jehož ale trápila zranění, a Slovák Filip Hološko, který však dorazil až po konci přípravy. Oba navíc doplatili na chybějící zápasovou praxi. Ani jeden se výrazněji neprosadil. „V létě je sice přestupové okno delší, takže je možné reagovat i později, ale mám radši mužstvo pohromadě dřív,“ poznamenal Svědík. „Principů ve hře máme hodně, než to kluci vstřebají, tak to chvíli trvá. V tomto jsem na hráče náročný, když na to není připravený, je problém se zapracováním.“

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Zatímco pětatřicetiletý Hološko – i kvůli rodinnému stěhování do Prahy – už ve Slovácku pokračovat nebude, o čtyři roky mladšímu Harbovi dá Svědík druhou šanci.

„U Harise můžeme uplatnit opci a on se o to chce porvat. Je potřeba, aby byl zdravý a prošel si celou přípravou. Uvidíme, jak jej potom bude hodnotit trenér,“ uvažuje manažer Šumulikoski.

Do přípravy se s týmem po návratu z druholigových hostování zapojili ještě záložníci Emil Tischler a Tomáš Vasiljev spolu s útočníkem Filipem Kubalou.

Kromě Hološka už naopak chyběli záložníci Dominik Janošek, který se bude snažit prosadit v domovské Plzni, a Jaroslav Diviš, jemuž skončilo hostování z Mladé Boleslavi.

„Oba tady mají dveře otevřené,“ ujistil Šumulikoski. „U Diviše sice byla možnost využít opce, její výše ale neodpovídala tomu, že mu za pár dní bude třiatřicet let. Začne trénovat s Boleslaví a uvidíme, jak se vše vyvine.“

První přípravný zápas čeká Slovácko v úterý v Malackách proti Slovanu Bratislava, čerstvému slovenskému mistrovi. Vrcholem přípravy bude herní soustředění ve Slovinsku, kde se střetne s maltským Balzanem a šampiony Bosny (FK Sarajevo) a Slovinska (Maribor). Generálkou před ligou bude 6. července duel s Trenčínem.