Slavia dál posiluje, z Lilleströmu přichází nigerijský stoper Ogbu

Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka byl Ogbu jedničkou na seznamu vytyčených zimních posil. Hodně si od nigerijského mladíka slibuje i slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to hráč, o kterém se bavíme delší dobu. Měli jsme o něj zájem už v letním přestupním období, bohužel tehdy to nevyšlo z mnoha důvodů. Náš zájem trval dál, pokračovali jsme v jeho sledování. Po dlouhých a komplikovaných jednáních se teď přestup povedl. Je to hráč, kterého jsme typologicky hledali,“ uvedl Trpišovský.

„Je na tom velice dobře rychlostně, fyzicky, má velmi dobrou hlavu, je silný v soubojích. Je to důrazný typ stopera, je schopný hrát ve stoperské dvojici i trojici. Má bojovný naturel, k čemuž samozřejmě patří i určité chyby. Je to ale mladý hráč, se kterým chceme pracovat. Trošku vzdáleně připomíná Simona Deliho, když u nás začínal, atletický typ, velký bojovník. Jeho styl je až trošku hokejový, obětavě padá do střel,“ dodal Trpišovský.

Ogbu v Lilleströmu působil od ledna 2021. Předtím dvakrát hostoval v druhé norské lize z Rosenborgu Trondheim, kam zamířil z Nigérie krátce po 18. narozeninách. V roce 2019 si zahrál na mistrovství světa dvacítek.

„Snem každého hráče je vyhrávat trofeje, zanechat po sobě v týmu, do kterého přestupujete, odkaz. Odnést si nezapomenutelné vzpomínky. Moc si přeju, aby se mi to ve Slavii povedlo. Těším se na fanoušky, viděl jsem některé zápasy, třeba derby, a vím, jak skvělou atmosféru dokážou vytvořit. A moc se těším, až se potkám s krajany Peterem Olayinkou a Mosesem Usorem,“ uvedl Ogbu.

Během pátku získala Slavia také senegalského útočníka Babacara Sy z druholigového Táborska.

Už dříve přišel do Edenu z Bohemians ofenzivní záložník či útočník Petr Hronek a z Mladé Boleslavi krajní obránce či záložník David Pech.