Jak opět vstoupit do stejné řeky? Hrát s nimi umíme, věří si Hradec na Slavii

Při vzpomínce na rok starou událost všichni přímí účastníci ještě teď jihnou a dmou se pýchou. A zároveň právě teď dumají nad tím, jak se dá v sobotu porušit úsloví, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Přesně po roce totiž fotbalisté Hradce vstupují do nového prvoligového ročníku a stejně jako před rokem bude prvním krokem do něj souboj s pražskou Slavií. Tehdy se radovali Hradečtí, dokážou to zopakovat?