Bílek litoval třetí remízy v řadě: Musíme se zase dát rychle dohromady

Slavia v neděli hostí předposlední Pardubice a může se vyhoupnout o bod před Plzeň.

Olomouc jste přehrávali. Proč jste si nechali výhru sebrat?

První půle byla v pořádku. Škoda že nám nešla finální část, protože tlak jsme si vytvořili, do pokutového území chodily centry, ale do pořádného zakončení jsme se nedostali. Ve druhé půli jsme dali góly, měli jsme závary, obrovskou šanci měl Chorý. Kdybychom ji proměnili, tak by byl výsledek pravděpodobně příjemnější. Pak jsme vypadli z rytmu, soupeř nás zatlačil, vytvořil si jednu standardku a tu proměnil. Spokojení samozřejmě nejsme, chtěli jsme tady vyhrát.

Roh to byl, za tím si stojím, řekl střelec Růsek „Určitě si stojím za tím, že to roh byl. Aleš Čermák sám říkal, že k sudímu nic neargumentoval, ať jsem v klidu. Vyšel nám pak signál. Cvičili jsme to celý týden. Větší práci odvedl Roman Hubník, protože protečovat to na přední bylo těžší. Gól i bod potěší, ale dopředu jsme toho moc nepředvedli. Měli jsme jednu střelu na bránu. Máme na víc, mělo by to být od nás lepší. Doufám, že ještě posbíráme co nejvíc bodů.“

Zlobili jste se, že roh před gólem neměl být?

Vypadalo to tak. To rozhodnutí se nám nelíbilo.

Sigmu jste překvapili sestavou se dvěma vysokými hroty Beauguelem a Chorým. Jaký byl váš záměr?

Zaprvé Tomáš Chorý si už dlouho říkal o šanci hrát od začátku. Zadruhé nám vypadli někteří hráči kvůli kartám, proto jsme se rozhodli hrát na dva útočníky. Práci odvedli dobrou, škoda, že Tomáš šanci neproměnil. Pak bychom byli spokojenější.

Ve vaší obraně dominoval Santos. Jeví se jako velká posila, což?

Když přišel, fyzicky nebyl na tom dobře, měl tréninkové manko, potrénoval, dostával se do toho. Nastoupil ve dvou zápasech na postu krajního obránce a zvládl to dobře. Teď poprvé hrál stopera a odehrál to s přehledem. Jsem rád, že nás posílil.

Jenže při gólu neuhlídal Růska.

To je pravda, byl u klíčového momentu celého utkání. Roh šel na přední tyč, tam jsme se nedostali do souboje, přišli jsme tam pozdě a neobsadili jsme zadní.

Budete u vedení apelovat na to, abyste Santose z Karviné odkoupili?

Odehrál s námi zatím jen tři zápasy. Budeme to řešit až po sezoně. Ale musím říct, že zapadl dobře a odehrál teď skvělé utkání. Hrál v pohodě, v klidu. Měl i dobrou rozehrávku. Zatím s ním panuje spokojenost.

Sigma před zápasem vyměnila v sestavě krajní obránce. Překvapila vás?

V minulém zápase si stěžovala na ofenzivu, bylo jasné, že udělá nějaké změny. Že by to bylo něco, co by nás zaskočilo, to ne.

V prvním poločase jste domácí vůbec nepustili do hry. Bylo to vaší sílou, nebo jejím přehnaným respektem?

To nevím. Myslím, že jsme utkání zvládli herně slušně. Dobře jsme kombinovali. Domácí zase poctivě bránili, nebylo jednoduché se tam prosadit. Škoda, že předfinální část nebyla přesnější. Situací, které zaváněly alespoň lepším zakončením, bylo hodně. Chtěli jsme si vytvořit větší tlak, oživit to střídáním. Ale tlak nepřišel kvůli našim nepřesnostem. Hru jsme z závěru nepozvedli.

Ukazuje se, že když postavíte obě útočné věže, nemáte při střídání v závěru už moc možností, jak ofenzivu posílit?

Vždycky jsme těžili z toho, že jsme k tomuto kroku sáhli až v závěru zápasu, to je pravda. Tlak jsme si pak vytvořili. Teď jsme se rozhodli pro tuto útočnou dvojici od začátku a poměrně dlouho nám to vycházelo. Když jednoho vystřídáme, už typologicky podobného hráče nemáme. Šel tam menší, ale zase pohyblivější Trusa. Brejkový, rychlý, má dobré zakončení, ale bohužel se do něj také nedostal.

Očekáváte, že o titul se budete tahat do posledního kola nadstavby?

Vypadá to tak. Ještě nás čekají dvě velmi těžká utkání - s Baníkem, pak v Mladé Boleslavi. Musíme se rychle zase dát dohromady a připravit se na Ostravu, protože jsme třikrát za sebou remizovali. Je čas, abychom získali tři body.