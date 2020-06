Jde jen o to, urvat vítězství, říká nový opavský trenér Kováč

Radoslav Kováč převzal mužstvo ve čtvrtek a do soboty s ním stihl dva tréninky.

„Nechci nic přeceňovat, ale byli jsme překvapeni velmi dobrou tréninkovou morálkou,“ uvedl čtyřicetiletý trenér, jehož asistentem je Alois Skácel. „Kluci chtějí pracovat, určitá kvalita tady je, což je pozitivní. Jde jen o tom, abychom urvali vítězství.“

Je největším problémem Opavy nízké sebevědomí?

To je pravda, ale pořád jsou v týmu zkušení hráči, kteří by si s tím měli poradit. Už něco zažili, i druhou ligu, vědí, o co se hraje. Všichni chceme, aby tady první liga zůstala.

Co říkáte opavskému útoku, který za 29 kol dal pouhých třináct gólů?

Hráči skoro nechodí do prostoru před brankou. Snažíme se na tom pracovat, i když času je málo. Zdůrazňujeme klukům, že ve vápně, kde je to pro střílení gólů nejdůležitější, je jich hodně málo.

„Do hráčů potřebujeme dostat víru, že mohou vyhrávat.“

Co mužstvo potřebuje, aby se chytilo aspoň doma, kde ztrácí?

Proto jsme asi tady, jelikož tým z minulých tří domácích zápasů získal jen dva body. Do hráčů potřebujeme dostat víru, že mohou vyhrávat. Vítězství by je určitě nakoplo. Věřím tomu.

V opavském týmu dostávají příležitost mladíci Štěpán Harazim, Adam Rychlý, Filip Souček. Dáte jim také šanci, když v boji o záchranu jsou potřeba především zkušenosti?

Jsou tady výborní mladí hráči a je jich dost. Mají toho hodně před sebou. Pokud budou mít kvalitu a budou dobře pracovat, šanci dostanou. Rozhodovat bude forma. Svůj talent a pracovitost ale musejí ukazovat každý trénink.

Opava - České Budějovice Online od 17 hodin

Opavu jste přebral po Jiřím Balcárkovi. Bavili jste se spolu o problémech týmu?

Ne, vše se seběhlo hodně rychle. Ale Balciho znám strašně dlouho, mám ho rád. Hrál jsem s ním v Olomouci. Je to fajn kluk, ale není to o nás. O trenérovi rozhoduje vedení.

Výborně určitě znáte i bývalého sparťana Tomáše Sivoka, který je nyní oporou Českých Budějovic...

Velmi dobře. Odehráli jsme toho vedle sebe spoustu ve Spartě i nároďáku.

Bude pro vás nedělní utkání o to prestižnější?

To ani ne. Občas se potkáme v Praze. Siva teď kope za Budějovice, já za Opavu, takže je to jasně dané. Samozřejmě, že se pozdravíme, popřejeme si hodně štěstí, ale tím to skončí. A v Budějovicích je i Drobas (brankář Jaroslav Drobný). Spolu jsme toho také hodně zažili. A na hostování tam jsou kluci ze Sparty (Filip Havelka, Jiří Kulhánek a Patrik Čavoš), které také velmi dobře znám. Kamarádství jde na nějakých devadesát pět minut a možná i víc stranou.

Dobře znáte i opavského Pavla Zavadila, že?

Jo, jo, s Pavlem jsme v sedmnácti začali hrát v Olomouci.

Jaké to je dělat mu najednou šéfa, když je navíc o dva roky starší?

On to respektuje. Je zkušený. Nejen jemu, ale i dalším starším klukům, kteří tady jsou, moc záleží na tom, aby Opava uspěla. Kopou za ten klub a nějaký kamarádčoft jde stranou. To není o Zavadilovi a o Kováčovi. Tady jde o záchranu Opavy, o celý region, aby lidé měli radost, protože fanouškovská základna je tady fantastická.

„Tady jde o záchranu Opavy, o celý region, aby lidé měli radost.“

Jak vůbec vzpomínáte na Opavu jako soupeř?

Hrál jsem tady ještě s Olomoucí a trenér Bokša mě tehdy poslal na hřiště na posledních deset minut. Vždycky tady byla fantastická kulisa. Navíc jsme tady nedávno hráli pohár i ligu se Spartou, když jsem v ní dělal asistenta Míšovi Horňákovi.

Sportovní manažer Opavy Alois Grussmann říkal, že dělat asistenta ve Spartě je jako být hlavní trenér v jiném klubu. Opravdu?

Určitě. Dostával jsem tam hodně prostoru. Ten tlak byl šílený, navíc, když Sparta teď je dlouhodobě neúspěšná, co si budeme povídat. O to je tlak enormnější. Je to největší klub v Česku, tam jsou rozpočty v jiné dimenzi, jsou tam cizinci, je to složité. Pro mě to byla brutální škola. Doufám, že z toho budu čerpat. Pro úspěch udělám vše, co bude v mých silách. K tomu mám zkušeného asistenta Lojzu Skácela.

Jak je to s vaší trenérskou licencí?

Mám dva roky trenérské áčko. Teď čekám, až otevřou studium profesionální licence, abych si ji mohl dodělat.

Co říkáte tomu, že se hodně olomouckých odchovanců vydalo na trenérskou cestu. Už před vámi to byli mimo jiné Balcárek, Vaďura, Kalvoda, Kouřil, Kotůlek, Látal, Hapal... Je tam duch Karla Brücknera?

Vidíte... O tom jsem nikdy nepřemýšlel, tím množstvím jste mě překvapil. Opravdu je nás odtamtud spousta. Asi se to tak sešlo.