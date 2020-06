Budějovice v Opavě zabojují. A pak mohou potkat Slavii i Plzeň

České Budějovice jsou kolo před koncem základní části na 7. příčce, už nemohou skončit horší než osmé a na šestý Baník Ostrava ztrácejí jediný bod. V závěrečném zápase v Opavě tak Jihočeši potřebují zvítězit a zároveň doufat v zaváhání Baníku. Pouze remíza by černobílým nestačila ani v případě porážky Ostravy, protože s ní mají horší vzájemný zápas.

„Náš tým ušel dlouhou cestu a kolo před koncem stojíme před reálnou možností na skupinu o titul. Dáme do posledního zápasu všechno, i když únava na hráčích je znát. Ceníme si aktuální situace, ve které jsme. Není to tak dávno, co jsme hráli druhou ligu a chodilo na nás 500 diváků. Teď když jich může přijít 500, tak se lidé perou o lístky,“ srovnává trenér David Horejš.

Kouč je z aktuální sezony nadšený. „Jako nováček máme kolo před koncem 43 bodů a držíme šanci na elitní šestku. To je pro klub obrovský úspěch. Nikdo s námi nepočítal, o to víc si toho vážíme,“ zdůrazňuje.

Opava se může zdát jako nejsnazší protivník, který se propadl na poslední příčku a nevyhrál šestkrát za sebou. Navíc je doma nejhorší a vstřelil nejméně branek. Ale Slezané hrají o holou záchranu a potřebují každý bod. Svou roli může hrát i nový trenér. Mužstvo před zápasem převzal bývalý reprezentant Radoslav Kováč, kterému bude asistovat zkušený Alois Skácel.

„Bude to velmi těžký zápas, Opava hraje o všechno,“ uvědomuje si Horejš.

Opava - České Budějovice Online od 17 hodin

Na závěrečný zápas základní části se těší i Pavel Šulc, který odehrál podzim aktuální sezony právě v Opavě. „Strávil jsem tam půl roku a těším se zpátky. Zápas ale bude velký boj, protože domácí hrají o záchranu, navíc s novým trenérem. My ale chceme zvítězit,“ tvrdí českobudějovický záložník.

Poslední triumf s Teplicemi zařídil Šulc dvěma góly, které byly jeho premiérové v nejvyšší soutěži. „Pokladník Ivo Táborský se určitě přihlásí a něco mě to bude stát,“ usmíval se střelec po minulém utkání. Šulcova produktivita potěšila i budějovické trenéry. „Výkonnostně šel výrazně nahoru, ale chyběla mu čísla. S Olomoucí měl dvě asistence, s Teplicemi dal dva góly, což je skvělé. Bylo ho plné hřiště a chceme, aby byl i nadále produktivní,“ chválí Horejš hosta z Plzně.

Po nedělním posledním kole budou mít hráči týden pauzu před nadstavbovou částí. Nyní ale vrcholí program, ve kterém mužstva odehrají šest utkání za 19 dní.

„Každý tým je unavený, na to se nedá vymlouvat. Já se cítím docela dobře, přestože hrajeme náročný fotbal a síly rychle ubývají,“ popisuje 19letý středopolař.

Jihočeši musí řešit problémy se sestavou. Mimo hru je zraněný David Ledecký, v den zápasu s Teplicemi vypadli i Filip Havelka s Matejem Mršičem, který naskočil alespoň jako střídající hráč. Po zranění odehrál znovu část zápasu záložník Petr Javorek.

Celé nedělní kolo startuje v 17 hodin a Dynamo se v něm popere o velký úspěch. „Věřím tomu, že když vyhrajeme, tak nám šestka neuteče. Přejeme si sehrát zápasy se Slavií, Plzní, Spartou, tedy nejlepšími týmy naší ligy,“ doplňuje Šulc.