Fotbalisté Příbrami přihrávali na góly. Bohužel soupeři

„Opakuje se to každý druhý zápas, že dostaneme dva hloupé góly. Doma hrajeme skvěle, sbíráme body, ale venku si málem ani nenahrajeme,“ podivoval se střelec jediné příbramské branky Jan Matoušek.

On sám opět na hřišti demonstroval svůj výjimečný talent. Co na tom, že se po přihrávce Fantiše ocitl v obležení pěti protihráčů. Dokázal se vymanit a tečovaným pokusem na konci poločasu snížil na 1:3. „Už jsme neměli co ztratit, takže jsme se zvedli a dali jsme gól. A chtěli jsme v tom pokračovat. Ale ta druhá půle, ani nevím, co se tam odehrálo,“ řekl Matoušek.

V první řadě by si ale Příbram měla zanalyzovat vstup do zápasu. Vždyť soupeř vedl ve dvanácté minutě 2:0 a během chvilky přidal i třetí zářez. Přitom se očekávala vyrovnaná řež dvou ohrožených protivníků.

„Asi to viděl každý sám. My jsme vlastně Slovácku na tři góly přihráli, ve dvacáté minutě to bylo 3:0 a pak už se to těžko otáčí,“ vykládal Matoušek. „Snížili jsme, do druhé půle jsme si věřili, ale zase jsme dostali branku.“

Kmenový hráč pražské Slavie neviděl úplný vstup do zápasu zcela marně, ráz děje prý změnily až školácké individuální minely. „Já si nemyslím, že by to byl zase tak špatný úvod. V prvních pěti minutách jsme měli šanci, drželi jsme balon na kopačkách, ale vlastními technickými chybami jsme dostali domácí do hry,“ hodnotil Jan Matoušek.

Zatímco Slovácko v nadstavbové skupině o udržení získalo možná klíčové body, pozice Příbrami zůstává žhavá.

O víkendu potřebují Středočeši doma stoprocentně přetlačit předposlední Karvinou, jinak mohou na pokrok v tabulce zapomenout. „Doma si věříme, předvedeme lepší výkon,“ věří Jan Matoušek.