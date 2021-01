Pohyb ve Slavii: z Belgie se vrátí Deli, Musa míří na hostování do bundesligy

Po nedělním vítězství nad Jabloncem (3:0) potvrdil pohyby v kádru trenér Jindřich Trpišovský. „Vypadá to nadějně,“ kývl.



O Deliho příchodu se v posledních dnech v zákulisí hojně spekulovalo. Slavia reaguje na zranění Davida Hovorky, kterého čeká další operace kolene.

„Objevila se možnost získat Simona do léta, což dává smysl nám všem. Ještě to není hotové, ještě se může něco stát,“ upozornil slávistický kouč.

Ale návrat reprezentanta Pobřeží slonoviny se aktuálně jeví jako pravděpodobná varianta, tutovka.

Prostředky na angažování někdejší opory zadních řad Slavia naopak získá z chystaného odchodu Petara Musy, jehož si vyhlédl bundesligový Union Berlín.

„I u něj by se mělo jednat pouze o hostování bez opce. Zamítli jsme klauzuli na následný odkup, ale Union o Petara stál, Petar si chtěl vyzkoušet Německo a my mu to umožnili,“ řekl trenér.

Je raritní, aby hráč z českého klubu odcházel do bundesligy pouze jako dočasná výpomoc. „V létě ho máme zpátky,“ těší se Trpišovský.



Musa ve Slavii ztratil místo v základní sestavě, od podzimu je jedničkou v útoku mistra Jan Kuchta, autor sedmi branek v posledních čtyřech zápasech.

„Věříme, že Petar má ve Slavii pořád velkou budoucnost. Union sháněl útočníka, mají své cíle, ke kterým jim má právě Petar pomoci,“ pokračoval Trpišovský. „Pro nás i pro hráče jsou to velmi zajímavé podmínky, Union zaručuje Petarovi pozici v týmu, garantují mu určitý prostor.“



Což je pro Musu, kterého v březnu čeká s chorvatskou jednadvacítkou účast na mistrovství Evropy, výborná zpráva.

Aktuálně osmý celek bundesligy by se měl Slavií na obchodu dohodnout během pondělí, kdy v Německu končí přestupový termín. Na dohodu s Bruggami a Delim zbývá českému týmu více času.

Elegantní obránce se do Prahy vrátí po půldruhém roce. V létě 2019 ho Slavia pouštěla za 2,5 milionu eur, tedy necelých 65 milionů korun. Po první sezoně však Deli o pevnou pozici v kádru úřadujícího belgického šampiona přišel.

„V aktuální sezoně nenavázal na výkony z minulého ročníku. Jako by mu chyběla větší koncentrace, lepší pohyb. V domácí soutěži i v Champions League byl u několika laciných inkasovaných gólů, i proto přišel o svou pozici,“ vysvětloval Christian Vandenabeele, novinář z belgického týdeníku Sport/Voetbalmagazine.

Zájem o Deliho mělo také turecké Fenerbahce, na jeho služby se vyptávalo rovněž St. Étienne z Francie. Hráč si však vybral cestu zpátky do Česka.