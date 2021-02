Trpišovský po Jablonci: Důležitý krok k titulu, ale liga ještě bude hodně dlouhá

Slavia se po zimní přestávce rozehrála k výborným výkonům. Aktuálně má asi nejlepší formu od začátku sezony.



„Musíme pracovat na tom, aby si tým stejnou pohodu udržel dál, aby hráči byli pořád stejně hladoví a pracovití,“ nabádal Trpišovský po vysokém vítězství nad druhým Jabloncem (3:0).

„Nedělám to moc často, ani nevím, jestli jsem to někdy vůbec ve Slavii řekl, ale výkon proti Jablonci byl podle představ. Víme, že tam byly nějaké chyby, ale to patří k aktivnímu pojetí. K tomu, že se chcete tlačit dopředu. Je obrovská škoda, že na stadionu nebyli fanoušci, tohle utkání by si atmosféru zasloužilo. Byl by to dokonalý zážitek,“ pokračoval slávistický kouč na pozápasové tiskové konferenci.

O čem také hovořil?

Co může ještě Slavii na cestě za titulem zastavit: „Spoustu věcí. Soutěž je ještě dlouhá, udělali jsme důležitý krok, získali tři body proti druhému týmu tabulky, ale brzy nám přibudou další dvě soutěže a zvlášť v dnešní době se neodvažuji odhadnout, co bude za týden nebo čtrnáct dnů. Výhra pro nás je důležitým krokem k cíli, který máme. Jablonec potvrdil svou kvalitu, ne náhodou měli skvělou sérii, dlouhou šňůru bez porážky. Za tři roky jim z týmu odešla velká spousta hráčů, přesto jsou znovu v popředí, jsou druzí a hrají velice dobrý fotbal.“

Co může Slavia ve své hře zlepšit: „Nikdy není nic dokonalé. Stále se třeba soupeři proti nám dostávají do šancí, Jablonec trefil břevno, měl náznaky, v závěru chytil tutovku Kolář... Musíme pracovat na zabudování některých nových hráčů, na přepínání do obrany, potřebujeme také zlepšit předání míčů od stoperů k záložníkům, což se nám v poslední době daří. Chceme se pořád zlepšovat, zdokonalovat.“

O aktuálním složení a výkonech obrany: „Musím být spokojený, protože tam za poslední období nastalo několik změn. Coufala nejprve nahradil Masopust, ale zranil se. Teď naskakuje Alex Bah, který je tady čtrnáct dnů i s cestou. Čerstvě nám z toho vypadl i David Hovorka, ale my hrajeme dozadu velice dobře, což je práce celého týmu. Všichni si plní své defenzivní úkoly. Vzadu máme Ondru Kúdelu, našeho dirigenta filharmonie, který každý případný problém vyřeší, navíc pomáhá Alexovi. Pokud je nějaký běžecký problém, tak zase natáhne krok David Zima. Je výhoda, že tihle kluci spolu pravidelně trénují, odehráli spoustu těžkých zápasů.“



O pohybu v kádru: „Objevila se možnost získat Simona Deliho, hostování do léta dává smysl všem, navíc Simon projevil velkou chuť vrátit se. Petar Musa dostal nabídku z Unionu Berlín a bundesligu si chtěl vyzkoušet. My na to po dlouhém zvažování kývli. Naší podmínkou bylo, aby šlo o hostování bez opce, Petar má velké schopnosti a ve Slavii má stále budoucnost. Pro nás i pro hráče jsou to velmi zajímavé podmínky, Union zaručuje Petarovi pozici v týmu, garantují mu určitý prostor.“

O úterní uzávěrce soupisek pro Evropskou ligu: „Je to pro nás trochu problém, protože můžeme udělat jen tři změny. Ukazuje se, jak bylo skvělé, že vedení dokázalo přivést brankáře Stejskala a my nemusíme dopisovat další jméno. Počet hráčů nás limituje. Zaplaťpánbůh, že třeba Honza Kuchta se počítá jako odchovanec, ale celkově to bude složité, těžké rozhodování. Vzhledem k tomu, jak daleko jsme a co nás čeká za soupeře, je škoda, že se někteří hráči na finální list nedostanou.“