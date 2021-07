První rakouská příprava proti rumunskému sokovi. Plzeň vyzve Sepsi

Ve středu nastoupili viktoriáni k první tréninkové jednotce. Cestování bylo únavné, po dlouhém přesunu autobusem museli rozhýbat nohy.

„Musím říct, že nám to chvíli trvalo. Trénink byl celkem náročný. Je to tu ale krásné, příroda je nádherná, takže si to užíváme,“ prozradil útočník Lukáš Matějka, který je na rozdíl od velké části svých parťáků ve Westendorfu poprvé.

Na úvod herního tréninkového kempu vyzve Viktoria čtvrtý tým uplynulého ročníku rumunské ligy. Sestava klubu, který se plným názvem jmenuje Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, neoplývá známými jmény. Povědomý vám však může být Branislav Ninaj, slovenský reprezentant, jenž působil třeba v Lokerenu či Osmanlisporu.

„Měli jsme v Plzni tři soupeře, teď to ale bude něco jiného. Čekají nás silnější týmy, snad se dobře připravíme a zápasy zvládneme vítězně,“ doufá Matějka.

Další přípravný duel pak Viktoria odehraje v pondělí proti Ufě, soustředění pak uzavře přesně za týden proti Tule, dalšímu ruskému protivníkovi. Poté už se začne chystat na start domácí soutěže a předkolo Konferenční ligy.