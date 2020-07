Trenér Jablonce Rada: Už jsem se viděl na ARO. Jsem rád, že sezona skončila

„Udolovali jsme to v hodině dvanácté. Zraněných a vykartovaných hráčů už bylo hodně, ale vymlouvat se na to nechci. Jsem rád, že sezona skončila, kdybychom měli hrát ještě v neděli, tak bychom to asi už neuhráli,“ pravil Rada.



„Ten doplňovací zápas by nás srazil. A možná i na delší dobu i na tu krátkou přípravu. Jsem šťastný za hráče, že tady už nemusíme další čtyři dny protahovat sezonu,“ oddechl si 61letý kouč Jablonce, že už má jeho mužstvo zajištěné předkolo Evropské ligy.

Proti Ostravě jste potřebovali k postupu do Evropské ligy bodovat, jak jste prožíval závěr zápasu, kdy si dal málem Jeřábek za stavu 1:1 vlastní gól?

V prvním poločase jsme měli spoustu šancí, dobře jsme napadali, jen jsme nevstřelili ten druhý gól, který by nás možná uklidnil. Do druhé půle jsem upozorňoval hráče, aby se nebáli, ale to podvědomí tam bylo a navíc docházely síly, například Matouškovi a Štěpánkovi.

Bylo vidět, že to je celkově silou vůle, že je to už vyprášené a já jsem musel dostávat pecky do srdce až do konce. Kdybychom si dali ten vlastní gól v závěru, tak už jsem se viděl někde na ARO, kde by mě musely startovat ty žehličky. Brankář Vlasta Hrubý ale naštěstí zůstal stát. Na moji nervovou soustavu tohle není, je to strašné. Radši bych si zahrál v seriálech Slunečná nebo Ulice, kde je všechno v klidu. Všichni si myslí, že trenérský job je pohoda, ale aspoň pro mě není.

Sledoval jste během zápasu, jak si vede váš konkurent o čtvrté místo Liberec v Plzni?

Možná to někdo věděl, já byl ale tak nervózní, že bych asi ani nevnímal, kdyby mi někdo řekl, že třeba Plzeň vede tři nula, o ničem jsem nespekuloval. Já jsem to prostě nesledoval, neměl jsem na to náladu ani čas, já jsem se zabýval tím, abych naše hráče upozorňoval na chyby.

Váš důležitý a vlastně postupový gól do Evropy dal proti Ostravě Štěpánek, který odehrál utkání jako pravý obránce, může to být jeho post i do budoucna?

Štěpánek není pravý bek, je to klasický stoper. Hraje tam celý život, s tím jsme ho do Jablonce brali. Teď nás k tomu donutila nouze a zase jsme to museli lepit jako v předchozích zápasech. Štěpánek si ale ty defenzivní úkoly, které jsme po něm chtěli, splnil a navíc dal branku, což je vždycky pozitivní. Ale pro mě je to prostě stoper.

Podruhé za sebou skončil Jablonec čtvrtý, jak to hodnotíte?

Vzhledem k tomu, že některé naše výkony a výsledky v závěru základní části a v nadstavbě byly špatné, tak jsem moc rád, že jsme dosáhli na to čtvrté místo, které nám zaručuje předkolo Evropské ligy. Hráčům musím poděkovat za to sebeobětování, že to zvládli, i když nám do toho vlétly některé jiné věci, které ovlivnit nejde. Jako jsou četná zranění, dohody klubů nebo vykartování hráčů, takže po těch našich peripetiích si toho cením.

Berete tedy sezonu jako úspěšnou?

Ano, měli jsme za cíl dostat se do první šestky a jsme hned pod tou špičkou Slavia, Plzeň, Sparta, která lize dominovala, byť Sparta se zvedla až v závěru. Jsou tady další kvalitní týmy jako Liberec, Ostrava, Mladá Boleslav, Slovácko, smeknout musím před tím, co dokázala Bohemka, ale tyhle týmy jsou všechny až za námi. Já jsem v Jablonci třetím rokem a skončili jsme jednou třetí, dvakrát čtvrtí, pokaždé jsme se dostali do Evropské ligy a jestli je to málo, tak to si musí zhodnotit klub, jestli bylo na víc.

Jablonec je opět v Evropě, jak a kde bude třeba mužstvo posílit?

Samozřejmě nechceme dopadnout jako vloni, kdy jsme vypadli s Pjunikem Jerevan. To bylo pro náš klub nedůstojné. Jasné je, že letní příprava bude letos kvůli okolnostem strašně krátká, protože hráči si každopádně potřebují pořádně odpočinout a ti zranění se vyléčit, abychom s nimi mohli od začátku počítat.

Kádr bude potřeba určitě doplnit. Měli jsme tady čtyři hráče na hostování a nevíme, jak to s nimi bude dál. Nemáme třeba kromě Holíka pravého obránce a stopery máme jen dva. Zatím přišel do ofenzivy Schranz a teď čerstvě i záložníci Pilař a Hrubý, ale o nějaké doplnění se ještě hlavně vzadu budeme hodně snažit. Doufám, že kádr bude vyřešený co nejdříve, protože vloni přišlo hodně hráčů na poslední chvíli, a to byl na začátku sezony a právě v Evropské lize problém.