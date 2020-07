Rada kritizoval Jílka, také si oddechl: Moje nervy, radši bych hrál v Ulici

Jílek překvapil vyjádřením pro Olomoucký deník, kterému o Spartě (jež po jeho odchodu skočila z devátého na třetí místo a vyhrála národní pohár) řekl: „Osobně si myslím, že v herní kvalitě žádný zásadní posun neproběhl.“

„Jestli někdo vypustí, že se Sparta neposunula...“ pousmál se Rada. „Nevím, jak to někdo může říct. Jestli Sparta osmkrát neprohraje a skončí třetí, asi se nějaký progres stal.“

Rada, jemuž závěrem ročníku vypršel kontrakt, si oddechl, že už jeho týmu začalo konečně volno. A vtipkoval o situaci ze závěru utkání s Ostravou: stoper Jeřábek poslal za stavu 1:1 balon nečekaně na vlastní bránu a kdyby Jablonec prohrál, musel by hrát v neděli o Evropu s Mladou Boleslaví místo Liberce.

„Kdyby to tam padlo, možná bych tady už neseděl. Možná bych byl někde na áru, nebo aspoň někde, kde by musely startovat žehličky,“ řekl.

„Pokud by pro nás sezona měla ještě pokračovat, už bychom to neuhráli. Můžu vám říct, že na mojí nervovou soustavu je to strašné. Už jsem to říkal do televize, radši bych si zahrál ve Slunečné nebo v Ulici, kde to je všechno v klidu,“ bavil.

„Všichni si myslí, že trenérský job je pohoda. Není, aspoň pro mě není. Některé výsledky a výkony v nadstavbě byly špatné, takže i kvůli tomu jsem rád, že jsme dosáhli na čtvrté místo, které nám zaručuje předkolo Evropské ligy,“ uvedl Rada.



Jeho tým totiž v ligovém finiši počítal ztráty. Kvůli kartám a zraněním si jablonecký kouč nedovedl představit, v jakém složení by jeho tým do případného duelu s Boleslaví vůbec nastoupil.

„Kdybychom měli hrát v neděli, nevím, jak bychom to složili, protože Matoušek má problémy, Acosta taky. Jsou to věci, které by se do neděle nedaly do pořádku, a bylo by to krušné. Nás by akorát ten doplňovací zápas, kdybychom ho hráli, srazil. Možná by nás srazil i na delší dobu, i na tu krátkou přípravu, která je. Z tohohle důvodu jsem šťastný za hráče, že tady nemusíme ještě čtyři dny protahovat soutěž,“ oddechl si.



Může už tak pomalu přemýšlet nad složením kádru pro nadcházející ročník - i proto, aby se neopakovalo ostudné vypadnutí hned po prvním dvojzápase. Jablonec loni nestačil na Pjunik Jerevan.

„To, že jsme vypadli, bylo nedůstojné. Letos budou předkola na jeden zápas doma, nebo venku, bude se losovat. Proto to bude obtížné,“ přemítal Rada.



„Hráči teď potřebují hlavně odpočinek, kdyby si nevyčistili hlavu, bude hrozit zranění. Doplnit kádr potřebujeme. Nemáme pravého obránce, dva stopeři jsou u nás na hostování a nevíme, jak to dál bude. Naopak vrací se nám Tomáš Čvančara a Davis Ikaunieks, přišel Ivan Schranz. Na všech řadách bychom chtěli posílit, abychom konkurovali kvalitě v předkolech,“ podotkl.