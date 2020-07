Kapitán Hübschman zůstává, s Jabloncem prodloužil smlouvu o rok

„Jsem samozřejmě rád, že jsme se domluvili na pokračování. Důležité bylo, že klub projevil zájem, abych pokračoval. A pro mě bylo nejdůležitější, že jsem zdravý,“ citovaly Hübschmana klubové stránky.

Sparťanský odchovanec právě v dresu Jablonce debutoval v sezoně 2000/01 v první lize. Poté se vrátil na Letnou, kde v roce 2003 oslavil titul.

O rok později přestoupil do Šachtaru Doněck, s nímž během deseti let vyhrál osmkrát ukrajinskou ligu, čtyři pohárové trofeje a také Pohár UEFA, předchůdce dnešní Evropské ligy. Před šesti lety přestoupil do Jablonce.

Celkem v 262 ligových zápasech vstřelil tři branky. V této sezoně nejvyšší soutěže nastoupil do 25 utkání a pomohl týmu k čtvrtému místu a účasti v Evropské lize.

„Jsem rád, že můžu dělat to, co mě baví, a pomáhat klubu naplňovat cíle. Jsem rád, že jsme letošní sezonu dotáhli do předkola evropských pohárů, a doufám, že tam budeme hrát důstojnější roli než v loňské sezoně,“ prohlásil bývalý český reprezentant.