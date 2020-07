Jablonec jde do Evropy, Liberec ještě čeká bitva s Boleslaví

Liberecký kouč Pavel Hoftych tušil, že jeho tým čeká ještě jeden zápas o všechno, a tak v Plzni poslal na hřiště sestavu plnou dorostenců a pošetřil řadu opor. Pešek, Karafiát, Mara, Mikula i Hromada byli v karetním ohrožení, a pokud by je Liberečtí v Plzni nasadili, hrozilo by, že by pak chyběli v rozhodující barážové bitvě o Evropu.



„Pro spoustu kluků to byl debut v základní sestavě a bylo to pro ně těžké. Ale hlavu nahoru, v neděli nás doma čeká nejdůležitější zápas sezony, ve kterém budeme chtít urvat postup do Evropy,“ řekl liberecký brankář Filip Nguyen.

Silně omlazený tým včera nedokázal favoritovi ze západu Čech absolutně konkurovat. Stříbrný tým ligy si pohrával s Hoftychovou partou jako kočka s myší a už ve 12. minutě šel po parádní technické střele Čermáka do vedení. Když ve 34. minutě Kovařík z trestného kopu prostřelil řídkou libereckou zeď, bylo to už 2:0 pro Plzeň a o zápasu bylo prakticky rozhodnuto.

Ve druhém poločase Plzeň svou dominanci jen potvrdila třetím gólem z penalty a čtvrtým po Mihálikově dorážce. Největší šanci hostů měl mladíček Beran, který po špatném vyběhnutí Hrušky netrefil odkrytou branku.

Vzhledem k vývoji zápasu v Plzni by se Liberečtí mohli udržet na pohárové příčce jen v případě, že by Jablonec, na který měli před posledním kolem nadstavby náskok jediného bodu, doma padl s Ostravou, to se však nestalo.

Jablonečtí byli v první půli proti Baníku jasně lepší, jenže do kabin šli jen s náskokem 1:0 po rychlém gólu Štěpánka. Po změně stran hosté vyrovnali, domácí se pak v závěru o potřebný bod strachovali, ale nakonec ho uhájili.

„Bylo to zbytečné drama, měli jsme v prvním poločase přidat z těch šancí minimálně ještě jeden gól. Ve druhém už Ostrava držela víc balon, na hřišti nás roztáhla, ale naštěstí jsme tu remízu zvládli. Po restartu ligy se nám herně ani výsledkově nedařilo, takže jsme moc rádi, že jsme to do toho evropského poháru dokopali a cíl jsme splnili,“ oddechl si střelec jabloneckého gólu David Štěpánek.